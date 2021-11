Ayuntamiento y Agencia Europa del Espacio trabajarán "de manera coordinada" en nuevo informe sobre emisiones de metano

La izquierda acusa al Gobierno de un desastre que "se observa desde el espacio" y a la "altura de Bangladesh"

El Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Europa del Espacio trabajarán "de manera coordinada" en un nuevo informe sobre emisiones de metano, ha informado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

"Su desastre se observa desde el espacio", ha recriminado el portavoz socialista del área, Ignacio Benito. "Estamos a la altura de Bangladesh", ha lanzado a su vez su homóloga en Más Madrid, Esther Gómez.

La Agencia Europea del Espacio (ESA, por sus siglas en inglés) ha alertado de emisiones de gas metano a tan solo 18 kilómetros del centro de Madrid. "En ese informe no se menciona a Valdemingómez", ha replicado Carabante, que ha indicado que el informe habla de 'vertederos en Madrid' y que la acumulación de metano podría venir de Pinto y del vertedero de Salmedina.

El titular de Medio Ambiente ha informado de que el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con la ESA para valorar los resultados porque no casan con los de Valdemingómez a raíz del informe firmado en junio.

"NO SE PUEDE VINCULAR A UN ESPACIO CONCRETO"

En la reunión con la ESA se concluyó que en todo caso se trata de "datos puntuales y no medios", unido a que es un estudio llevado a gran altura, a unos 100 kilómetros, "y no se puede vincular a un espacio concreto". "El informe habla de vertederos de la Comunidad, no se puede vincular a espacios concretos", ha indicado Carabante.

Fue en junio cuando Valdemingómez realizó un estudio de emisiones de metano a través de drones. "Concluyó que eran emisiones residuales en límites aceptables. Y mientras seguimos trabajando con la ESA", ha subrayado Carabante.

El delegado ha adelantado que en las próximas semanas se llevará a cabo un nuevo estudio, como el de junio, con la ESA y mediciones con satélite. "Trabajaremos de manera coordinada", ha remarcado Carabante.

LA OPOSICIÓN ACUSA AL GOBIERNO DE "ECHAR BALONES FUERA"

El socialista Ignacio Benito ha exigido al Gobierno que "no eche balones fuera" porque Valdemingómez "emite toneladas de metano de forma incontrolada a la atmósfera siendo un gas de efecto invernadero veinte veces más nocivo que el CO2".

En ese punto, el edil del PSOE ha acusado al Gobierno municipal de caer en una "gestión negacionista que emocionaría a cualquier cuñado de barra de bar" porque "no se puede ser más irresponsable medioambientalmente".

"Nos deja a la altura de ciudades de Bangladesh", ha recriminado la concejala de Más Madrid Esther Gómez, que ha recordado que en la reciente COP26 en Glasgow se llegó a un compromiso para reducir las emisiones de metano.

Tras escuchar a Carabante apuntar a Pinto y Salmedina, la concejala ha rechazado estas palabras porque este último se trata de un vertedero de escombros, no de materia orgánica.

"Les vale con echar balones fuera pero Madrid, en su inventario de emisiones por tratamiento de metano, es muy inferior a lo real. Así lo dice el 'Washington Post'", ha apuntado, lo que ha sido contestado por Carabante preguntando si eran datos de Madrid o de España.