El Ayuntamiento de Madrid anima a "seguir reivindicando la igualdad real" el 8M pero sin manifestaciones

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta en la que se lee 'No hay peor virus que el patriarcado'.

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta en la que se lee 'No hay peor virus que el patriarcado'. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha animado este jueves a "seguir reivindicando la igualdad real" entre hombres y mujeres, pero ha recordado que la pandemia "sigue", por lo que no cree necesaria una manifestación este año.

"Las reivindicaciones de igualdad de oportunidades es algo que jamás debemos dejar de hacer, pero la pandemia sigue, con muertes, ingresos en UCI, y la situación no es la de un año normal, y este año no toca hacerlo", ha apuntado. Ha añadido que en esta situación de pandemia, "las aglomeraciones no son un buen camino".

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha desaconsejado las tres convocatorias por el 8M que ha recibido por ahora, aplicando más criterios que el máximo de 500 asistentes, como el recorrido y la duración.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que la Delegación del Gobierno es la que autoriza, pero ha recalcado que la Consejería de Sanidad ha desaconsejado todas las convocatorias que le han presentado.