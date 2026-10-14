Ayuntamiento apunta que el corte en la Castellana ha sido breve porque "en este caso sí se ha dejado actuar" a Policía

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha apuntado que el corte del Paseo de la Castellana la mañana de este miércoles por parte de un grupo de manifestantes por la educación ha durado "unos minutos" porque "en este caso sí se ha dejado actuar" a la Policía Nacional.

"Han sido unos minutos y la Policía Nacional, en este caso parece que sí se les ha dejado actuar, y se ha vuelto a la normalidad en ese tramo", ha señalado en declaraciones a la prensa la vicealcaldesa madrileña y delegada del área de Seguridad y Emergencias.

Más allá de esto, Sanz ha abogado porque la jornada avance con normalidad, incidiendo en que aunque "las protestas en democracia son absolutamente legítimas", también lo es el derecho a ir a trabajar y "mantener la normalidad de quien no quiera participar de esta huelga".

Por otro lado, Sanz ha cifrado en un 20% el seguimiento de la huelga general de Educación en las escuelas infantiles de la capital, al tiempo que ha subrayado que la jornada se desarrolla sin incidentes notables.

La Educación Pública madrileña ha arrancado este miércoles su huelga con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y un breve corte de tráfico en el Paseo de la Castellana en plena hora punta.

Algo más tarde, en la Facultad de Ciencias Químicas de la propia Complutense se han vivido momentos de tensión cuando la Policía Nacional ha cargado contra un grupo de manifestantes. Por el momento están confirmado cinco detenidos y dos policías con lesiones leves.