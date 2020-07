Ayuntamiento y el BEI comienzan a trabajar en el primer bono de Impacto Social dirigido a personas vulnerables

El Consistorio solo asumirá el coste del proyecto si este tiene resultados positivos

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han firmado este miércoles un acuerdo, bajo el Plan de Inversiones para Europa, mediante el que comenzarán a trabajar en un estudio de viabilidad para implantar el primer bono de Impacto Social que estará dirigido a personas vulnerables que acceden a la red de alojamiento alternativo.

A la firma han asistido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, quien ha asegurado que "los expertos van a trabajar en un estudio de viabilidad que permita un desarrollo adecuado de este bono, que es una forma de financiar este tipo de servicios sociales".

Por su parte, Aniorte ha expresado que "la clave es saber cómo apoyar a estas familias para que lo antes posible sean autónomas, para que lo antes posible salgan de esos pisos con la adquisición de un empleo lo antes posible". Por extensión, ha explicado que esto conseguiría que "estos pisos lleguen a más personas".

Así, ha explicado que "lo bueno" es que "si funciona el proyecto, sale hacia adelante y cumple con los objetivos, el proyecto se lo queda el Ayuntamiento y habría un rédito para el inversor", mientras que si no es viable y no mejora la vida de las personas, la administración pública no tendrá ningún gasto.

Además, ha añadido que esta fórmula de implementación de políticas sociales supone un riesgo muy limitado para el Ayuntamiento y le "permite abordar los problemas sociales desde perspectivas mas innovadoras".

Por su parte, Villacís ha puesto el foco en que se trata de un proyecto innovador porque el Ayuntamiento de Madrid se convierte en el primero de España en ponerlo en marcha porque el objetivo es "maximizar el resultado, pero minimizar el gasto".

Además, la vicealcaldesa ha asegurado que este proyecto pionero se llevará a cabo en muchos ayuntamientos.