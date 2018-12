El Ayuntamiento confecciona un manual sobre la gestión policial de la diversidad religiosa

Publicado 17/12/2018 14:40:01 CET

El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero; la subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Puerto García; y el tercer teniente de alcalde y responsable del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento, Mauricio Valiente, han presentado esta mañana el 'Manual de gestión policial de la diversidad religiosa", el primero de España y en el que han participado todas las confesiones religiosas presentes en la capital.

El documento ha sido elaborado por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, Arzobispado de Madrid, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Federación Comunidades Judías de España, Comisión Islámica Española, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos Cristianos de Jehová, Federación Comunidades Budistas de España, Ortodoxos, Comunidad Baha'i, Hinduistas, Iglesia de la Cienciología y Sijs dentro del marco de un convenio de colaboración del Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia.

Javier Barbero se ha mostrado muy satisfecho por este manual porque "todas las confesiones religiosas presenten en Madrid han colaborado en este documento". "Esto es una manera de expresar que somos capaces de llegar a acuerdos, y que somos capaces de integrar las diferencias en una ciudad que puede ser plural e integradora. Son herramientas valiosas donde se respete el pluralismo de manera práctica y real. Esfuerzo, reflexión y enorme excelencia profesional", ha dicho.

Por su parte, Mauricio Valiente ha señalado que este manual "es un primer paso de una normativa que va a regular el conjunto de la libertad de conciencia y la pluralidad religiosa en la ciudad de Madrid en el que estamos trabajando con un conjunto de entidades".

"Esperamos tenerla aprobada en enero y que contemple no solo la gestión policial sino también la participación en ceremonias religiosas y otros aspectos, para tener un marco de derechos y así el Ayuntamiento de Madrid dé un paso importante en una materia en la que apenas hay ningún tipo de regulación", ha añadido.

Finalmente, Puerto García, subdirectora general de la Fundación Pluralismo y Convivencia ha indicado que desde la fundación valoran especialmente el manual porque es "pionero". "Es un ámbito que desde la fundación y el Ministerio no habíamos desarrollado todavía, habíamos trabajando en el ámbito del urbanismo, los servicios funerarios, etc., pero no en este", ha apuntado.

"Hoy tenemos un manual de referencia para otros servicios de policía municipal y con el que avanzamos muchísimo porque aunque es un tema de competencia estatal, las personas viven en las ciudades, y al final las personas ejercen sus derechos en las ciudades, entre ellas el de la libertad religiosa", ha proseguido.

Riqueza religiosa y diversidad La Ciudad de Madrid se caracteriza por la diversidad social que presenta, existiendo un conjunto heterogéneo de personas que aportan un enriquecimiento religioso, social y cultural, donde todas ellas gozan de los mismos derechos y deberes.

LUGARES DE CULTO

En la fecha en la que se elabora este documento, el Observatorio del Pluralismo Religioso en España señala que hay 7.131 lugares de reunión destinados al culto de otras confesiones religiosas distintas de la católica. La ciudad de Madrid, en concreto, alberga 504 de estos lugares de culto.

Si desglosamos los datos por confesiones, las que tienen mayor número de lugares de culto en el municipio de Madrid, exceptuando la católica, son la evangélica, con 366 iglesias; seguida de la confesión musulmana con 40, los testigos cristianos de Jehová con 20 y las confesiones budista y ortodoxa con 18 y 15 lugares de culto respectivamente.

La celebración de diferentes liturgias y otras manifestaciones de los diferentes cultos se contraponen con otros intereses de la ciudadanía, de forma que pueden llegar a surgir conflictos entre distintos derechos fundamentales, básicamente quejas por problemas de convivencia derivados del ruido o del uso del espacio público.

En múltiples ocasiones la gestión de estos conflictos le corresponde a la Policía Municipal y para realizar una mejor gestión del conflicto es necesario aumentar el conocimiento sobre la realidad de la diversidad religiosa de la ciudad de Madrid.

Por este motivo se ha redactado el 'Manual de gestión policial de la diversidad religiosa', como un documento de consulta para mandos y policías de la Policía Municipal de Madrid.

El documento consta de un marco conceptual sobre la diversidad religiosa presente en Madrid y refleja también el marco normativo en el que se relacionan con los poderes públicos.

El texto también incluye diversas indicaciones sobre cómo debe ser la actuación policial ante determinadas situaciones por las que se puede solicitar los servicios de Policía Municipal, como puede ser los lugares de culto, el uso de vías y espacios públicos o los servicios de comedor escolar.

Además se incluyen anexos con información adicional sobre la actividad de los centros de culto y sus simbologías, principales festividades y acontecimientos con mayor repercusión pública, listado de los lugares de culto de Madrid.

Derechos reconocidos La libertad religiosa o de culto es reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, que señala: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."

También está recogida por la Constitución Española como un derecho fundamental, en el artículo 16.1 que garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".