Ayuntamiento dice que los pisos colmena no han llegado a Madrid: todo responde a "burda estrategia de marketing"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha aseverado este martes durante el pleno municipal que los denominados pisos colmena no han llegado a la capital, ha reiterado su ilegalidad, y ha añadido que todo responde a una "burda estrategia de marketing".

"Son ilegales, y a día de hoy son inexistentes. A día de hoy es una burda estrategia de marketing. Esta campaña es peligrosa porque es ilegal, incumple normas urbanísticas. Madrid no puede apoyar este modelo de negocio porque se lucra con la desdicha de la gente", ha manifestado el delegado.

Y es que, tal y como ha señalado, el Consistorio no tiene ni conocimiento ni autorización "para las obras". "Estos pisos colmena con su formación y distribución a día de hoy son ilegales en Madrid porque no cumplen las medidas mínimas dentro de una vivienda en materia de ventilación e iluminación, y no tienen cabida en el PGOU", ha expresado a renglón seguido.

Por ello ha llamado a "no caer en falsos cantos de sirena, porque se juega con la precariedad de la gente". Así, ya se está poniendo en marcha un "protocolo de actuación con las juntas de distrito para que comprueben que no se dan".

Todo ello el mismo día que el PSOE ha denunciado ante la Fiscalía a la empresa promotora de pisos colmena, Haibu, por presunto delito de estafa y publicidad engañosa con la comercialización de este tipo de habitáculos en la capital.

La edil socialista portavoz en materia urbanística, Mercedes González, ha alertado de que "este engaño puede alcanzar a miles de personas", y ha lamentado que el grupo de Vox apoye estos pisos. "Compartimos el diagnóstico, pero me preocupa que no mueven ficha. Si los pisos colmena llegan será porque dejan vacía la portería", ha concluido.