El Ayuntamiento estudia que los conciertos por los 40 años de los premios Rock Villa de Madrid se celebren en San Isidro

Publicado 21/01/2019 10:45:08 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia que los conciertos por los 40 años de los premios Rock Villa de Madrid se incorporen a la programación de San Isidro, ha avanzado este lunes la directora general de Programas y Actividades Culturales, Getsemaní de San Marcos, en la comisión de Cultura y Deportes.

Ha sido la portavoz del área del PSOE, Mar Espinar, quien ha llevado la situación de los premios a la comisión, unos galardones que viven en este momento una "situación de incertidumbre" y que fueron impulsados en los años de mandato de Enrique Tierno Galván.

Por ellos han pasado ganadores o finalistas como Obús, Kakadelux, Los Enemigos, Mercedes Ferrer, La Sonrisa de Julia o Mago de Oz. Tras años de gloria se llegó a una situación en la que "el Ayuntamiento les dejó sin asignación" para después dar paso a "trabas burocráticas", ha indicado Espinar.

"No hay trabas burocráticas en el apoyo (del Ayuntamiento) sino una convocatoria pública de concurrencia a la que se presentaron 224 proyectos, uno de ellos para la realización de los premios. No damos las subvenciones a dedo", ha contestado Getsemaní San Marcos, que ha añadido que ese proyecto "no alcanzó la puntuación mínima para esta ayuda".