Ayuntamiento lanza en verano curso de inglés en Irlanda para una treintena de escolares de familias con escasos recursos

Publicado 19/02/2019 8:29:43 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid lanzará este verano un programa piloto de inmersión en el inglés en ciudades irlandesas destinado a una treintena de escolares procedentes de familias con pocos recursos. Ahora mismo el proceso se encuentra en la finalización del expediente para poder pasar a licitarlo, ha informado la directora general de Educación y Juventud, Paloma Catalina Zamora, a Europa Press.

Este programa piloto fue anunciado por la alcaldesa, Manuela Carmena, en el último Pleno del Estado de la Ciudad. Este verano estará en marcha: el programa en Irlanda se celebrará durante 18 días en el mes de julio pero semanas antes se celebrará una formación previa de refuerzo del idioma y para que los alumnos se aproximen a la cultura del país al que viajarán.

La selección de la treintena de alumnos y alumnas la realizará el Servicio de Educación Infantil. Será la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid ponga en marcha una iniciativa de estas características aunque en el Concello de Vigo cuentan con una experiencia similar aunque en horario lectivo, durante el curso.

En Madrid se ha optado por arrancar la iniciativa en verano y no hacerlo en septiembre, para lo que habría que solicitar autorización a la Comunidad, como administración competente, por desarrollarse en horario lectivo, con el curso escolar iniciado. El Ayuntamiento se ha decantado por iniciar esta experiencia en verano para no demorarla más en el tiempo. "No lo hemos solicitado (la autorización regional) pero mantenemos una buena colaboración con la Comunidad en otros temas", asegura Catalina.