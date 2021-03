El Ayuntamiento de Madrid descarta a priori retomar la venta a residentes de las plazas de los aparcamientos

Fue una idea impulsada por el Ejecutivo de Botella en "momentos de restricción económica", desechada por su "complejidad jurídica"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid descarta a priori retomar la venta a usuarios de las plazas de los aparcamientos para residentes (PAR), una idea impulsada en 2013 por el Ejecutivo de la 'popular' Ana Botella en "momentos de restricción económica" en las administraciones, desechada por su "complejidad jurídica".

Así ha contestado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo a una pregunta de Vox, que ha recordado que fue una iniciativa, finalmente no ejecutada, que se planteó en la administración Botella en 2013 "teniendo en cuenta la situación de crisis para las administraciones" con el fin de "subsanar las restricciones presupuestarias".

Entonces se elaboraron informes y un plan especial para el PAR que estaba más avanzado en dicha propuesta, el de Ortega y Gasset, que "concluyeron con la imposibilidad de la venta (de las plazas) si no era por unanimidad del parking". Al no alcanzarse esa unanimidad no se pudo llevar a cabo en el PAR de Ortega y Gasset ni en ningún otro de la ciudad.

A lo que Carabante ha sumado otras "complejidades", como el hecho de que perdería el sentido de un PAR si el comprador dejara de ser residente.

El portavoz de Vox en la comisión, Fernando Martínez Vidal, ha cuantificado en más de 100.000 las personas que guardan sus coches en los 266 PAR de la ciudad, construidos en concesión y levantados en su mayoría en la etapa de José María Álvarez del Manzano como alcalde para "aumentar el espacio en superficie para el peatón y enterrando los coches".

"Fue lo contrario a lo que hizo Ahora Madrid, apoyado por el PSOE, que no hicieron más que prohibir y perseguir a los conductores, a quienes no les dan alternativa", ha lamentado el edil de Vox, que ha detallado que al inicial de Ortega y Gasset se sumaron 35 PAR pidiendo la compra por parte de algunos de sus usuarios.

Carabante, a su vez, sí ha abierto la puerta a que esta enajenación sea objeto de debate entre los grupos políticos aunque este momento presupuestario no sea de "necesidad imperiosa" como en 2013, y sin obviar la "complejidad jurídica" por la necesidad de unanimidad. También ha destacado que si un comprador dejara de ser residente perdería su objeto el PAR. "Pero estamos abierto a estudiarlo", ha insistido a Vox.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha añadido que van a seguir mejorando los aparcamientos de residentes mientras que sacan nuevas concesiones. Esta misma semana, ha anunciado, se publicará el estudio de financiación para la concesión del aparcamiento de la Plaza del Carmen, que irá unida a la remodelación del entorno.