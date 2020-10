Se habilitarán espacios como parques para actividades escolares y extraescolares cuando los centros educativos concernidos lo soliciten

El Ayuntamiento de Madrid estudiará la cesión de acera a los comercios frente a sus escaparates, garantizando la accesibilidad, para favorecer su supervivencia económica mientras que se lucha contra la Covid en una apuesta por los espacios abiertos gracias a la transaccional presentada a la moción de Más Madrid, apoyada por todos los grupos políticos.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha explicado que la evidencia científica señala que los aerosoles en suspensión en el aire pueden ser una de las principales fuentes de contagio, incluso más que otras posibles fuentes como el contacto físico con objetos contaminados. Así lo han señalado 239 investigadores de todo el mundo en una carta en la revista científica 'Science'.

Más Madrid ha presentado una batería de propuestas, todas aprobadas, como la realización de peatonalizaciones en todos los distritos, ampliaciones de aceras o creación de calles residenciales para aumentar significativamente el espacio disponible para el peatón en nuestra ciudad, además de continuar y ampliar los cortes de tráfico de fin de semana para facilitar la movilidad peatonal y ciclista con el objetivo de extenderlos a todos los distritos de la ciudad.

También se mantendrá y continuará reforzando la cesión de bandas de aparcamiento para ubicar terrazas de hostelería o espacio comercial, en horarios compatibles con el descanso de vecinos y vecinas y se promoverá el ocio al aire libre en parques y zonas verdes, siempre respetando las medidas de protección y distanciamiento entre personas.

APERTURA DE PARQUES

Igualmente se buscará la apertura de las zonas infantiles de juego al aire libre siguiendo los protocolos de seguridad necesarios y acorde a lo que marque la autoridad sanitaria, como ha matizado el Gobierno municipal, además de emplear parques, instalaciones deportivas y espacios abiertos municipales para actividades culturales y deportivas.

En esta misma línea, se habilitarán espacios públicos municipales, con especial preferencia por parques y espacios abiertos, para actividades escolares y extraescolares cuando los centros educativos concernidos lo soliciten y sea posible desde el punto de vista técnico o de compatibilidad con actividades que ya se estuvieran desarrollando en esos espacios.

"NO SE TRATA DE SALVAR LA NAVIDAD"

Maestre ha advertido de que "no se trata de salvar la Navidad" sino no repetir la "temeraria" desescalada en la Comunidad. "No se trata de salvar la Navidad, se trata de salvar la cotidianidad en muchos meses", ha argumentado, después de atacar el "ridículo discurso que contrapone salud y economía".

Esto le ha llevado a recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a votar a su favor porque, de lo contrario, "si gana (Joe) Biden va a hacer caso a los científicos". "Ojalá", ha añadido Maestre, que ha señalado que es un ejemplo "de hasta qué punto ha llevado la extrema derecha" a la sociedad. También ha recordado que las declaraciones de Trump coincidían con la demanda de "ley y orden" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y con las críticas de Almeida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"En Madrid no han faltado científicos sino rastreadores y refuerzo de los servicios públicos" mientras que los gobiernos no se han dedicado a gestionar "de forma eficaz" sino a montar "broncas". Tras escuchar a Maestre, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reprochado que esté en la crítica continua a Ayuso para "consolidarse en su escaño de portavoz" cuando en el debate "ha obviado" la actuación del Gobierno central.

Carabante ha señalado sobre la proposición que se apoyarán siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias dado que, por ejemplo, el decreto de alarma insta al cierre de los espacios infantiles en los parques. También ha recordado el impulso municipal a la hostelería, con una reducción del 25 por ciento en el IBI o con la exención de la tasa de terrazas.