El Ayuntamiento de Madrid se personará "inmediatamente" como perjudicado en la investigación contra Luis Medina

Almeida niega que un familiar suyo, señalado por la Fiscalía, conociera a Luis Medina

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid se personará "inmediatamente" en el procedimiento judicial como afectado en la presunta estafa de un contrato realizado en pandemia para adquirir material sanitario con el objetivo de "ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero".

Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los periodistas tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario por valor de 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

"Ni el Ayuntamiento ni ninguna persona que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid es objeto de la querella presentada por la Fiscalía, y esto es importante decirlo. El Ayuntamiento en su caso es el agraviado, porque se les imputa un delito de estafa", ha apuntado el regidor desde Casa América.

Ha incidido en esta premisa en varias ocasiones a lo largo de su intervención. "Hasta tal punto no hay nada que después de un año de la Fiscalía ni por supuesto mi familiar ni yo fuimos llamados en calidad de ni testigo ni imputado al procedimiento que se estaba instruyendo y la querella no se dirige en ningún momento ni contra mi familiar ni contra mí", ha subrayado.

LA INTERVENCIÓN DE UN FAMILIAR

Este familiar al que se ha referido el regidor es señalado por la Fiscalía como la persona que puso en contacto, gracias a su relación de amistad, al empresario Luis Medina (hijo de Naty Abascal) con el Consistorio.

Sin embargo, Martínez-Almeida ha negado que este familiar conociera a Medina. Según ha explicado, a su familiar "le contacta una conocida común donde le indica que Luis Medina tiene interés en hacer llega al Ayuntamiento, que tenía la capacidad de poder suministrar material sanitario".

"El familiar mío se limita a darle un correo electrónico del Ayuntamiento de Madrid y a indicarle que ese es el cauce oficial donde se estaban recibiendo la infinidad de ofrecimientos que aquellos días recibíamos en el Ayuntamiento de Madrid, y que por tanto habíamos decidido que únicamente a través de ese correo, que se remitía a aquellas personas que querían hacer donación o que podían suministrar material podían entrar en contacto con el Ayuntamiento", ha explicado.

Así, ha continuado, "la única gestión que realiza este familiar, que no conocía a Luis Medina, sino a través de una persona conocida común de ambos, es facilitarle el mismo correo electrónico que se facilitaba a todas las personas, que eran infinidad, cercanas o no cercanas, que querían entrar en contacto con el Ayuntamiento".

Es más, ha insistido, "no puede haber connivencia de ningún tipo porque ya en su momento el Ayuntamiento reclamó 4 millones de euros como consecuencia de una de las partidas de guantes no había sido objeto de especificación".

Respecto al contacto del primer edil madrileño con Medina, ha aseverado que se limitó a "una llamada" en la que agradeció que hubiera hecho una donación de 183.000 mascarillas. "Por cierto, esta llamada, junto con cartas, las hice a todas esas personas que habían realizado donaciones al Ayuntamiento de Madrid. Me parecía en aquel momento de justicia que todas las personas que habían realizado donaciones al Ayuntamiento, y fueron muchas. Fue la única vez en mi vida que hablé con Luis Medina. Ni lo conocía antes ni después he tenido trato. Fue llamarle, como al resto de donantes", ha explicado a renglón seguido.

Sobre el precio del material sanitario, Almeida ha señalado que en aquel momento el precio "podía parecer más alto o menos alto" pero que "lo cierto es que todos los grupos municipales apoyaron por unanimidad en el consejo de administración de la Funeraria la compra de las mascarillas". "Gracias a este contrato el Ayuntamiento tuvo un millón de mascarillas de grafeno en aquellos días, y creo que eso es importante resaltarlo", ha destacado.

"¿Era caro, no era caro? Tampoco sé decirle porque no tuve ningún tipo de intervención en ese contrato ni en ningún otro relativo a mascarillas. Pero creo que cuando todos los grupos municipales presentes en el Consejo de Administración de Funeraria hicieron y aprobaron este contrato, estoy seguro de que había una necesidad urgentísima y porque no les debió parecer excesivo el precio", ha finalizado.