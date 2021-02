Madrid pone el foco en pisos turísticos para evitar fiestas ilegales, más de 300 este fin de semana

"Actuaremos con el rigor de la ley, con dificultades, pero no cejaremos en nuestro esfuerzo", apunta Almeida

22 Feb.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto el foco en los pisos turísticos de la capital, ya que muchos de ellos se producen fiestas ilegales, ha dado a conocer este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha cifrado en 300 las fiestas ilegales que han sido detectadas este fin de semana en Madrid por la Policía Municipal.

Tras apuntar que no hay "patrón homogéneo" en todas ellas, ha añadido que el Consistorio trabaja sobre todo en los pisos turísticos con el objetivo de que no se usen para ese fin. "Ese dispositivo funciona, pero si no acabamos de rematar la tarea es porque no podemos colocar un policía detrás de cada madrileño", ha manifestado desde el Retiro, donde ha acudido a la apertura del 60 por ciento del parque.

Martínez-Almeida ha animado "a los ciudadanos que denuncien, adviertan a la Policía Municipal" si tienen constancia de la celebración de alguna de estas fiestas por una "cuestión de responsabilidad".

Sobre lo que participan en ellas ha apuntado que "son profundamente insolidarios, irresponsables, y su afán de pasarlo bien hace que personas enfermen, vayan a UCI y mueran". "Actuaremos con el rigor de la ley, con dificultades, pero no cejaremos en nuestro esfuerzo", ha apostillado.