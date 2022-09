El Ayuntamiento de Madrid recurre y aclara que ningún tribunal anula la inviabilidad de 232 presupuestos participativos

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la impugnación de Más Madrid en torno a 232 proyectos de presupuestos participativos heredados del mandato anterior para aclarar, a renglón seguido, que ningún tribunal anula su inviabilidad.

Más Madrid, a su vez, ha apuntado en un comunicado que ha quedado anulada la inviabilidad de 232 proyectos de presupuestos participativos del anterior mandato, declaración que ha sido matizada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y por el área de gobierno dado que "ningún juez ha entrado a valorar esta viabilidad".

El principal grupo de la oposición afirmaba que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 32 de Madrid les ha dado la razón anulando la decisión del gobierno de José Luis Martínez-Almeida sobre la declaración de inviabilidad a raíz del recurso presentado.

"Es grave que el Ayuntamiento de Madrid decrete la declaración de inviabilidad de 232 proyectos de presupuestos participativos, que ya habían obtenido el preceptivo informe técnico de viabilidad. Y lo hicieron con argumentos de escaso peso", ha cuestionado el concejal de Más Madrid Nacho Murgui.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que "muchos" de los proyectos de Participación Ciudadana heredados de la Alcaldía de Manuela Carmena eran "imposibles de realizar" y fueron las distintas áreas de Gobierno las que determinaron "cuáles eran o no viables", pero que ningún juez ha entrado a valorar esta viabilidad.

Así se ha manifestado Villacís ante los medios de comunicación, después del fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid que admite el recurso del Grupo Municipal Más Madrid contra la anulación de 232 proyectos.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se estima el recurso de Más Madrid y se admite la legitimación de este grupo "por su condición de interesado para participar en el trámite de alegaciones". El tribunal "retrotrae las actuaciones en la precedente instancia administrativa al momento de la admisión a trámite de las alegaciones formuladas".

"Lo que falla en este caso el tribunal es si Más Madrid es competente para recurrir o no", ha precisado la vicealcaldesa madrileña, que insiste en que el fallo, del 11 de julio, "no dice que sean viables, ni muchísimo menos".

"Es lo único que ha determinado, lo único, y por supuesto nosotros estamos recurriendo, así que nada más lejos de la realidad, no los ha declarado viables porque no ha entrado al fondo", ha apostillado la vicealcaldesa a continuación.

"PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 'FAKE' DE ALMEIDA"

El edil de Más Madrid, Nacho Murgui, ha resaltado que es evidente que Almeida "no cree en la democracia participativa pero es que ya ni siquiera respeta la democracia representativa". "Confiamos en que el Ayuntamiento no recurra la sentencia dilatando el proceso y que responda con argumentos a las alegaciones presentadas. De lo contrario entenderemos que los presupuestos participativos de Almeida son un 'fake' y que la inviabilidad no está debidamente justificada", ha declarado el concejal.

El equipo de Almeida declaró en mayo de 2021 la inviabilidad "sobrevenida" de 232 proyectos de presupuestos participativos aprobados en las convocatorias de 2016, 2017, 2018 y 2019, en el anterior mandato.

Proponían ludotecas infantiles, carriles bici, rocódromos al aire libre, aparcabicis, rehabilitación de plazas, la construcción de bibliotecas o el cierre al tráfico de la calle Fuencarral durante los fines de semana. "Fueron declarados viables en el anterior mandato por técnicos municipales y fueron votados y avalados por la ciudadanía contando con los preceptivos informes", ha destacado Más Madrid.

La formación presentó alegaciones a esa declaración de inviabilidad pero el Gobierno las inadmitió por entender que el grupo municipal carecía de legitimidad al no tener la condición de interesado. Más Madrid optó por interponer recurso de reposición contra la inadmisión. Tras ser rechazado de nuevo por la dirección general de Participación Ciudadana, Más Madrid decidió interponer un recurso contencioso-administrativo.

132 PROYECTOS A EJECUTAR ENTRE 2023 Y 2024

Los presupuestos participativos de la capital se saldan con 132 proyectos a ejecutar entre 2023 y 2024 con 50 millones de euros. De todas las propuestas realizadas por la ciudadanía, hasta 209 proyectos alcanzaron la fase final, de los que 132 fueron los más votados: 122 destinados a un distrito concreto y diez proyectos que se desarrollarán en todo Madrid.

Gracias al nuevo procedimiento de selección, han destacado en el Consistorio, "ningún proyecto que no haya sido evaluado previamente por los servicios técnicos del Ayuntamiento ha pasado a la fase de votaciones".

De entre todos los proyectos que se desarrollarán en los distritos destacan la creación de un skatepark en el Cerro Almodóvar; un parque de parkour y calistenia en Usera; diversos juegos infantiles singulares en Arganzuela; mercadillos para agricultores y ganaderos locales en Ciudad Lineal; un parque lineal en Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo); la creación de un centro y un programa ocupacional para personas sin hogar en Latina o la creación de la feria del libro y la cultura de Moratalaz.