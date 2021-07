Ayuntamiento no hubiera adoptado decisión final sobre el parking de Menéndez Pelayo "sin consensuarlo con Unesco"

Desde ahora todas las acciones a ejecutar en el ámbito Patrimonio Mundial tendrán que estar previamente consensuadas con Cultura

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no hubiera adoptado una decisión final sobre el parking ideado para la avenida Menéndez Pelayo "sin consensuarla con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios-Icomos y con la Unesco", ha asegurado este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Lo ha hecho desde el Retiro, declarado ayer Patrimonio Mundial por la Unesco, junto con el Paseo del Prado, una visita que ha compartido con la delegada de Cultura, Andrea Levy, y con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Preguntado sobre la idea del parking en la avenida de Menéndez Pelayo y cómo podía haber afectado negativamente a la candidatura, Almeida ha contestado a la prensa que en el Gobierno municipal tenían claro que todos los proyectos que fueran a ejecutar en las zonas declaradas Patrimonio Mundial "tenían que ser en acuerdo con Icomos y con Unesco".

"No íbamos a hacer nada que Icomos o Unesco no nos autorizase, nada que no nos avalaran durante la tramitación de esta candidatura", ha insistido el primer edil, para pasar a defender un proyecto "que supone ampliar las aceras de Menéndez Pelayo y, por lo tanto, generar más espacio peatonal, al tiempo que generar un carril bici y un carril bus de uso exclusivo". "Creemos que sencillamente era una buena solución para los residentes y compatible con el patrimonio", ha puntualizado.

Eso le ha llevado a reiterar que no hubieran "adoptado ninguna decisión ni ejecutado ningún proyecto sin previamente haberlo consensuado con Icomos como con Unesco".

TODO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE CULTURA

Después de la designación de ayer, el primer paso que dará el Ayuntamiento llegará en forma de instrucción. Ya la están preparando y obligará "a todas las áreas de gobierno y distritos afectados por esta declaración (Retiro, Centro y Salamanca) a que no se ejecute absolutamente ninguna acción que no esté previamente consensuada con el área de Cultura y con la dirección general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento".

Martínez-Almeida ha asegurado que supone un "inmenso honor ser declarado patrimonio mundial pero también es una gran responsabilidad por saber conservar este patrimonio, incluso acrecentarlo".

"Todas las acciones que tomemos a partir de ahora en la zona declarada como Patrimonio Mundial serán supervisadas por la Unesco. Nosotros asumimos el compromiso firme de que todas las acciones irán encaminadas no sólo a mantener sino a mejorar la zona de Patrimonio Mundial", ha aseverado.