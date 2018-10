El Ayuntamiento de Parla lanza un mensaje de tranquilidad tras el homicidio y asegura que las fiestas continuarán

Actualizado 16/06/2018 18:53:49 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parla ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía tras el homicidio de un feriante ayer y ha subrayado que las Fiestas del Agua de la localidad continuarán dado que la seguridad está garantizada, según han señalado a Europa Press fuentes municipales.

Las mismas fuentes apuntan a que tras el suceso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decidieron no desalojar el recinto y el concierto que se estaba produciendo, al entender que no había ningún riesgo.

A las una de la madrugada de este sábado hubo una reunión de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Parla con presencia del oficial jefe de la Policía local, el responsable de Protección Civil, el concejal de Seguridad Ciudadana y portavoces de los grupos de la oposición.

En ese encuentro se aportó la información recabada en esos primeros instantes y se acordó continuar con las fiestas al entender que se trataba de un suceso "aislado" y que no había indicios de que se produjeran incidentes.

También se activó el plan de emergencias contemplado con motivo de la festividad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado determinaron que no procedía el desalojo de los asistentes al concierto. Los disparos tuvieron lugar en la parte trasera de una atracción y tenía lugar la actuación de la cantante de pop-flamenco Sonia María Priego, más conocida como 'La Húngara'.

Por tanto, el Ayuntamiento de Parla lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que la situación está controlada y la seguridad garantizada para el resto de los festejos.

El autor de los disparos que acabaron con la vida de un feriante ayer durante las fiestas de Parla está en situación de busca y captura desde hace cinco meses y se dirigió hacia el fallecido de forma "intencionada" para tirotearle, por lo que la hipótesis principal apunta a un posible ajuste de cuentas.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Parla, Javier Molina, ha asegurado que el "gabinete de crisis" que tuvo lugar ayer determinó que no había que cerrar la feria porque se trata de un "hecho aislado".

A su vez, ha asegurado que los protocolos de seguridad establecidos para el evento "se activaron y han funcionado", por lo que no hay ningún problema para seguir acudiendo a la feria y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

Uno de los vecinos que acudió anoche al evento ha asegurado a Europa Press que tras las detonaciones de los disparos, hubo momentos de nerviosismo con "todo el mundo corriendo para acá".

Por su parte, uno de los feriantes que lleva acudiendo a Parla desde hace dos años ha detallado que vio a la gente corriendo, coincidiendo con el concierto que tenía lugar. También ha comentado que era compañero del fallecido "pero nada más".

"El concierto siguió pero nosotros cerramos porque era una bastante tarde, pero no por este motivo sino porque ya no había más negocio", ha asegurado. Además, ha relatado que los comerciantes vienen a trabajar y a "buscarse la vida". "Nosotros no tenemos ningún miedo", ha apostillado.