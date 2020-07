El Ayuntamiento permite pancartas arcoíris en Mayor 71 porque la sentencia del TS se refiere sólo a banderas

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid permite enseñas arcoíris en la fachada del Edificio de Grupos Municipales, en el número 71 de la calle Mayor, porque la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a banderas unidas por un mástil, no a pancartas, ha aclarado la delegada de Coordinación Territorial, Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra, en la comisión de Vicealcaldía.

Las pancartas arcoíris lucen en los balcones del edificio que corresponden a los despachos de Más Madrid. Ha sido el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal el que ha recordado que la sentencia del Supremo establece que las banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos no corresponden con el marco constitucional y con el deber de neutralidad de la Administración, aunque concurran con las oficiales.

"Este edificio (donde se desarrollan las comisiones) es el mejor ejemplo de lo que no debe ser", ha lanzado Vidal, que ha declarado que si uno se pone en la acera de los números pares en Mayor "no sabe a qué se dedican dentro" del inmueble. Incluso ha afirmado que a él no le parece mal que se exhiba alguna bandera no oficial en momentos puntuales, como la LGTBI en el Orgullo, pero "no de manera permanente", como en Mayor 71.

Saavedra, por su parte, ha destacado que el Gobierno cumple con la sentencia del Supremo pero ha matizado que "una cosa es una bandera con mástil y otra una pancarta". El TS "se mete en la sentencia con el uso de banderas unidas por asta", ha remarcado la delegada, que ha subrayado el carácter de Madrid como "ciudad abierta y plural que acoge a todo el mundo".

Aún así, Vidal ha seguido insistiendo en el paso de "todo tipo de pancartas" por las Juntas y otros edificios municipales como "las de 'Ni una más' y no sé qué" y ha cuestionado que el Gobierno quiera "interpretar las cosas de otra manera". "Respetamos la sentencia pero una cosa es la bandera y otra una pancarta", ha insistido Saavedra.