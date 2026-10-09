El Ayuntamiento pone en marcha una plataforma para automatizar las licencias urbanísticas y tramitarlas instantáneamente

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante (i), firma los convenios para la puesta en marcha de la plataforma municipal MADRIDdbp. - EUROPA PRESS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha MadridDbp (Digital Building Permits), una plataforma destinada a la automatización de las comprobaciones necesarias para la gestión de las licencias urbanísticas, con el objetivo de ejecutar sus tramitaciones de manera instantánea.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha firmado este viernes los convenios de colaboración con el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, para la implementación de este sistema, así como con otras cinco entidades, estudios de arquitectura y empresas promotoras .

La plataforma busca reducir los tiempos administrativos y reforzar la seguridad jurídica al aplicar criterios homogéneos y mejorar la trazabilidad de los expedientes, facilitando al mismo tiempo la relación entre la Administración y los profesionales que participan en los proyectos al agilizar uno de los procesos en los que el Consistorio puede actuar directamente en materia de Vivienda: la comprobación urbanística asociada a las licencias residenciales.

"Esto es clave porque estamos en un momento de emergencia social en generación de vivienda, tenemos que generar suelo y ese suelo tiene que estar rápido. Por tanto, las licencias tienen que darse de manera rápida, y en este caso va a ser de manera instantánea", ha manifestado Carabante en declaraciones a los medios.

AGILIZACIÓN DE CUATRO MESES EN LOS TRÁMITES

Los arquitectos podrán subir su proyecto a la plataforma en 3D BIM (Building Information Modelling), en formato abierto e indicando donde se va a construir. MadridDbp cruzará entonces los datos del edificio con la información urbanística de esa parcela y comprobará parámetros como alturas, superficies o distancias.

De este modo, el profesional podrá comprobar su proyecto antes de presentarlo y corregirlo a tiempo, lo que, a su vez, hará posible que los técnicos municipales puedan dedicar su tiempo a aquellos trámites que sí necesitan de su criterio.

"Ahora la media está en torno a cuatro meses para otorgar una licencia, cuatro meses desde que se presenta toda la documentación. Esto va a ser automático. Una vez que uno tenga el proyecto redactado, lo subirá a la aplicación y en cuestión de horas o de minutos dirá si la licencia es correcta o no y le dará ese informe de viabilidad para poder tener la licencia", ha explicado el delegado.

Asimismo, la iniciativa cuenta con la creación del Portal del Promotor, espacio desde el que los agentes podrán acceder a información, herramientas y servicios relacionados con las comprobaciones urbanísticas. Dispondrá de la normativa y los requisitos aplicables, accederá a manuales y documentación de apoyo, consultará las reglas de comprobación disponibles y trabajará con su proyecto digital.

Uno de los objetivos es que el promotor pueda realizar una autovalidación de su proyecto, detectando de forma anticipada determinados incumplimientos o aspectos que deban revisarse antes de presentar la documentación para su tramitación. Se avanzará, además, hacia la generación de un informe de viabilidad urbanística que recoja de forma estructurada los resultados de las comprobaciones realizadas.

TECNOLOGÍA APLICADA AL URBANISMO

La plataforma se apoya en la metodología BIM, que permite trabajar con modelos digitales de los edificios y con la información asociada a sus elementos, utilizando formatos y estándares abiertos, entre ellos IFC (Industry Foundation Classes), que permite intercambiar información entre diferentes herramientas y aplicaciones sin depender de un único fabricante de software.

Igualmente, incorpora la dimensión GIS (Sistemas de Información Geográfica), ya que el cumplimiento de numerosas condiciones urbanísticas no depende únicamente de las características del edificio, sino también de su relación con la parcela, la calle, el entorno y la normativa aplicable a cada ámbito.

Esta combinación permite avanzar hacia un sistema en el que la comprobación urbanística tenga en cuenta simultáneamente las características del proyecto y las condiciones concretas de su emplazamiento.

PERIODO DE PRUEBA EN NUEVOS ÁMBITOS DE LA CIUDAD

Carabante ha firmado este viernes convenios de colaboración con EMVS Madrid y las entidades Vía Ágora, Pryconsa, Touza Arquitectos y Ortiz León Arquitectos, de cara a probar hasta mayo de 2027 las funcionalidades MadridDbp y contrastar de forma progresiva el funcionamiento de la plataforma, ha señalado.

Tras esta fase de prueba, la plataforma se abrirá a todos los promotores de viviendas en Los Berrocales. Posteriormente, se irán incorporando ámbitos como Los Ahijones, Valdecarros, Los Cerros, Madrid Nuevo Norte y Campamento. Estos grandes desarrollos suman más de 124.000 viviendas y servirán para aplicar nuevas herramientas digitales a la planificación y desarrollo de la ciudad, al tratarse de ámbitos en los que confluyen un elevado volumen de proyectos, información urbanística y agentes implicados.

El contrato, cuyo valor es de 9,2 millones de euros, tiene una duración de cuatro años --con posibilidad de prórroga de un año más-- y prevé un calendario que arrancó el pasado mes de junio con el desarrollo efectivo de la plataforma y con diferentes etapas que permitirán ir desarrollando el sistema.

En primer lugar se llevarán a cabo con un conjunto de, aproximadamente, 50 reglas de comprobación urbanística, vinculadas al ámbito de Los Berrocales y, posteriormente, con nuevas versiones y la incorporación progresiva de nuevas reglas, datos, funcionalidades y ámbitos urbanísticos de Madrid hasta alcanzar la totalidad del municipio.