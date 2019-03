Ayuntamiento reforzará presencia policial en Vallecas y pide no caer en discursos "racistas que estigmaticen"

Publicado 21/03/2019 13:14:17 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reforzará la presencia de la Policía Municipal en Vallecas, como demandan las entidades vecinales, ha informado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en rueda de prensa, donde ha pedido no caer en discursos "racistas y xenófobos" que estigmaticen al barrio.

La edil ha aclarado a preguntas de la prensa que la zona donde se han producido los últimos sucesos no coincide con aquella en la que se instalarán las cámaras de videovigilancia, cuyo procedimiento, muy complejo, sigue en marcha para instalarse a la mayor brevedad posible.

Maestre ha pedido no caer en esos discursos "racistas, cuando no abiertamente xenófobos", que olvidan trasladar que la vida en Vallecas es mucho más que estos incidentes, un distrito "en el que pasan muchas otras cosas y que no se merece criminalizar a un barrio con gente con vidas honradas y alegres".

