Archivo - Archivo.- Contenedores de basura - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado este miércoles que el Ayuntamiento incrementará cerca de un 20% los recursos destinados a la recogida de papel y cartón para atender la mayor demanda propia de las fechas navideñas y el Black Friday.

Desde esta semana --el viernes se celebra el Black Friday-- el Ayuntamiento intensificará la vigilancia a pie de contenedor para el correcto depósito de los residuos, además de reforzar la frecuencia de recogida de todas las fracciones.

"Madrid tiene unos estándares de limpieza adecuados pero hemos detectado numerosas incidencias en el entorno de los contenedores y es precisamente ahí donde queremos poner el foco, porque es uno seguramente de los problemas o de las incidencias más importantes en el ámbito de la limpieza", ha explicado.

Durante una visita a las obras de soterramiento de la A-5, el delegado ha recordado que el Ayuntamiento ha interpuesto en lo que va de 2026 hasta 6.340 multas por depositar basura incorrectamente a los pies de los contenedores, "la cifra más elevada de los últimos tres años", cuando se empezó a tener este registro y a poner sanciones.

El dispositivo incluye patrullas conjuntas de agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza, que intensificarán los controles en las zonas con mayor incidencia de abandono indebido de residuos, y sancionarán a quienes incumplan la ordenanza vigente, ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

Especialmente se centrará en diez puntos negros situados en Chueca y Lavapiés (Centro), en el barrio de Trafalgar (Chamberí), Castillejos y Bellas Vistas (Tetuán), en el barrio de La Chopera (Arganzuela), en el barrio de Salamanca (Salamanca), en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), y en San Diego (Puente de Vallecas.

Carabante ha defendido que hay que perseguir ese comportamiento incívico y ser "serios y duros". "Lo hemos hecho con los grafitis y como consecuencia de poner en marcha esas patrullas antigafitis con Policía Municipal y de endurecer el régimen sancionador, los hemos reducido de una manera muy importante", ha destacado.

Sobre la capacidad disuasoria de las sanciones, en cualquier caso, el delegado ha remarcado que "la mayor eficacia" que tiene el Ayuntamiento es poner en marcha todos los recursos que tiene. "Hemos incrementado en 3.000 barrenderos la limpieza de la ciudad de Madrid, 800 millones de euros a todas las bases de mantenimiento y limpieza de la ciudad, 195 millones de euros más al año, mejores recursos también materiales", ha resaltado.