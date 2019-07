Ayuntamiento reitera que mejorará Madrid Central y servicios jurídicos estudian si recurrir suspensión de moratoria

Publicado 19/07/2019 13:57:59 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital ha reiterado este viernes que su intención sigue siendo la de mejorar Madrid Central y ha confirmado que sus servicios jurídicos estudian si recurrir los tres autos que suspenden la suspensión de la moratoria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid haya decidido en otro nuevo auto suspender la moratoria de sanciones de Madrid Central, en la dirección que ya lo hizo el pasado martes en otra resolución y coincidiendo con el fallo del Juzgado número 24, que también acordó mantener las multas.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha precisado que "una medida cautelar no es una sentencia", pero que "entre medidas cautelares y sentencias se va a pasar la moratoria".

Ha reiterado, además, que la intención del Gobierno municipal "no es revertir Madrid Central". "Cuando pactamos con el PP no está la reversión. No lo vamos a revertir. Escucharemos a todas las partes afectadas. Digo por enésima vez que no se revertirá", ha remarcado.