El Ayuntamiento sacará a concurso en Berrocales las primeras promociones de vivienda de alquiler con opción a compra

Archivo - Un bloque de viviendas en construcción , a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El precio de la vivienda libre subió un 12,2\% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, siete décimas menos que en el trimestre- Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid sacará a concurso la próxima semana ocho parcelas municipales en Los Berrocales destinadas por primera vez a la promoción de vivienda de alquiler asequible con opción a compra, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El objetivo es "promover en la medida de lo posible desde las administraciones públicas la capacidad de adquisición de viviendas y, por tanto, la adquisición de la condición de propietarios", ha señalado en la inauguración de la I Jornada de Vivienda de 'El Debate', enmarcando el anuncio en "la mejora y evolución continua de las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid".

Será "el primer paquete de suelo y tendrá posteriormente continuidad". Se plantea para vivienda libre sobre parcelas municipales, con un alquiler "que tendrán un determinado tope, por tanto, de carácter asequible", en las cuales se ofrecerá además opción de compra.

El adjudicatario queda obligado a reservar al menos un 50% del número de viviendas en cada una de las parcelas para alquiler a menores de 35 años "en unas condiciones muy razonables". El precio de una vivienda tipo de tres dormitorios y 90 metros cuadrados construidos oscilaría los 949,5 euros al mes, más del 30% por debajo del precio de mercado.

"Vamos a dar ese paso adelante y la semana que viene sacaremos ocho parcelas que tendrán continuidad posteriormente para viviendas que permitan la seguridad no solo de que van a tener el alquiler, sino de que van a tener la opción de compra", ha resumido el alcalde.

El Ayuntamiento licitará próximamente un nuevo paquete de viviendas bajo esta fórmula en Los Ahijones, también en el distrito de Vicálvaro.

"Desde las administraciones no solo tenemos que facilitar el alquiler, sino que tenemos que generar también la seguridad a las personas, a las familias de que podrán acceder a la compra de su vivienda", ha argumentado.