El Ayuntamiento ultima la fecha de cierre del túnel de la A-5 en ambos sentidos por las obras

El soterramiento de la A-5 ve "la luz al final del túnel" con el inicio de la urbanización en superficie - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ultima la fecha del cierre del túnel de la A-5 en ambos sentidos, aunque aún no se aventura a indicar cuánto tiempo permanecerá cortado a la circulación para continuar con las obras del soterramiento de la vía.

Por el momento, a partir de este viernes, se producirá el desvío en el entorno de la calle Illescas, en el distrito de Latina, donde se va a cambiar la bifurcación de los carriles de salida existentes, que pasarán a discurrir por ambos lados de la futura boca del túnel, según ha informado este lunes el delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en declaraciones a los medios durante la presentación de la Guía Verde 2026 en el Paseo de la Castellana.

Respecto a este desvío, Carabante ha explicado que en el sentido salida, hacia Toledo, se establecerá un carril en cada sentido. "Uno a la derecha de esa boca y otro a la izquierda", ha precisado. Además, esta afección "se mantendrá hasta la finalización de la obra", ha añadido.

El concejal ha señalado que el siguiente corte que se producirá será el del túnel, tanto en la entrada como en la salida, "para demoler la rampa que ahora es de salida a la altura del Paseo de Extremadura". Sobre este cierre ha aclarado que, una vez se dé, se trata de un "punto de no retorno", por lo que no se informará de la fecha de reapertura definitiva hasta que puedan hacerlo con "total credibilidad".

"Pondremos en marcha, por supuesto, un plan de movilidad en el que también estamos trabajando con el Consorcio Regional de Transportes", ha comunicado Carabante.

QUEJAS DE LOS VECINOS

Al ser preguntado por las quejas de los vecinos que sufren dificultades a la hora de moverse por la zona con los semáforos que se han establecido, el delegado del área de Urbanismo ha señalado que se trata de "una cuestión temporal que va a durar apenas dos meses".

"Vamos a aprovechar primero para pedir disculpas a los vecinos y a quienes acceden al parque Casa de Campo y al Parque de Atracciones por las molestias; pero son molestias que compensan, ya estamos viendo la luz al final del túnel", ha declarado Carabante.

Asimismo, ha pedido "paciencia" a los vecinos y ha señalado que quienes tenían la carretera "a a penas dos palmos de su ventana", "van a tener ahora 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, parques y jardines".