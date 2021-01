Ayuso aboga por estudiar nuevos porcentajes de aforos en hostelería para "conjugar" el de terrazas e interior

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha abogado este jueves por estudiar nuevos porcentajes de aforo en hostelería para "conjugar" el de terrazas y el de interior.

Así lo ha trasladado en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta sobre la situación general de la Comunidad del portavoz del PP, Alfonso Serrano.

Ayuso ha hecho hincapié en que la situación frente al Covid en toda Europa y en todo el territorio nacional sigue siendo "muy perversa" y está haciendo "un daño enorme" por lo que el Gobierno madrileño está buscando "la manera de conjugar salud y economía".

"Vuelvo a repetir las veces que haga falta: la salud y la vida es lo más importante pero tenemos que ser conscientes de que una hecatombe económica causa otros muchos perjuicios y también en la salud de nuestros ciudadanos", ha declarado.

Por ello, ha indicado que van a "intensificar" las medidas porque son conscientes de que habrá que "hacer mucho más". "Haremos el esfuerzo necesario", ha dicho, al tiempo que ha indicado que harán "todo lo que haga falta para que el virus no se siga expandiendo pero teniendo en cuenta que no se puede poner el acento y la mirilla solo en según qué sectores". A su parecer, no en la hostelería, no en la restauración y no en los comercios.

Ayuso ha pedido ser conscientes de dónde se ha propagado el virus, que, tal y como ha dicho, ha sido en "brotes familiares, reuniones en domicilios y por culpa de la cepa británica, que es la que está multiplicando el virus en todo el país".

Así, ha detallado que hasta el 27 de diciembre el 29% de los contagios se producían en domicilios, hasta el 3 de enero era el 33% pero en la semana del 10 de enero ya era del 57%.