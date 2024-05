Ayuso acusa a Más Madrid de hacerle "el caldo gordo" a Hamás y le pregunta si pondrá lonas por "las judías mutiladas"

Recuerda que tras la lona "al estilo nazi" que colgó Podemos contra su hermano el PP sacó mayoría absoluta y los 'morados' no lograron escaño



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de hacer "el caldo gordo" a Hamás y le ha preguntado si pondrá lonas por "las judías asesinadas, mutiladas y desguazadas".

"Acuérdese de las judías asesinadas, mutiladas, desguazadas por Hamás, a quienes ustedes hacen el caldo gordo (...) Mujeres a las que descuartizaron, les introdujeron objetos en sus órganos sexuales, las exhibieron como trofeos y las escupían ¿Van a poner las lonas también en las universidades públicas españolas a favor de las judías, de las mujeres israelíes que trataron así?", ha lanzado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La líder de Más Madrid había reprochado que el PP recurriera las lonas colgadas con el número de fallecidos en residencias en la primera ola del Covid y había sacado pecho de los estudiantes que se concentran en las universidades en contra del "genocidio" del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Ayuso ha negado que se hubiera enterado de "ninguna lona" y ha preguntado si las residencias a las que hacía mención eran las de Cataluña donde "10.000 personas murieron por Covid", si por la Comunidad Valenciana gestionada por el socialista Ximo Puig donde en febrero de 2021 fallecieron "uno de cada cuatro muertos" de España o de Castilla-La Mancha donde "se hablaba de más de 4.000 fallecidos cuando tiene solo 2 millones de habitantes".

"Podrían poner en las lonas, por ejemplo, cuántas personas fallecieron en España por el Covid. Pero no lo saben y les da igual. Unas veces dicen 11.000, 120.000, 150.000. No les preocupa cuántos fallecidos ha habido en España. No les interesa más que retorcer el dolor de las víctimas",, ha lanzado la mandataria autonómica.

Ha recordado, a continuación, que la lona que puso Unidas Podemos "al estilo nazi" en la calle Goya durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2023 --donde salía la cara del hermano de la presidenta-- revirtió en la mayoría absoluta del PP y que los 'morados' no lograsen representación.

Al hilo, Ayuso ha sugerido a Más Madrid que pongan, por ejemplo que el Ejecutivo central ha "soltado 1.500 violadores", ha "expulsado el 50% de la inversión en España" o que mantiene un "26% de paro juvenil". Ha continuado sugiriendo varias cifras cercanas a los 7.291 que publicaron desde Más Madrid.

"Pueden decir, 7.000, el dinero que le están dando Ábalos por estar mientras tanto fuera de callado con la rama de corrupción que tiene por delante. Y se le habla de otros 7.000. Por ejemplo, 7.500 es la cifra de Producto Interior Bruto que Madrid saca por delante a Cataluña después del destrozo social y económico que están ustedes creando con sus socios en una de las regiones que eran más prósperas", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

BERGEROT VE "CENSURA"

La portavoz de Más Madrid, por su parte, ha acusado al Ejecutivo regional de "censurar" el debate sobre los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid y le ha afeado vivir "en un pedestal como el que le construyeron el Dos de Mayo" para estar "un metro por encima de la plebe".

"¿Estaba subida allí cuando mandó denunciar las dos lonas que recuerdan a las 7.291 víctimas de la pandemia?. Qué bochorno, más que la presidenta de la Comunidad de Madrid, parecía la líder de Corea del Norte", ha lanzado la líder de la oposición, quien también lo ha comparado con la Plaza de Oriente. "Además ya sabe que a usted le encantan todos los emprendimientos que comenzaron en 1939", ha deslizado.

Ha continuado asegurando que la censura es el "modus operandi" del Gobierno autonómico y que la mandataria autonómica es "enemiga de la libertad y no pierde oportunidad de demostrarlo". Ha afeado que "se llamara a los rectores" de las universidades para que "saquen la política de las aulas".

"Usted no conoce a nuestros jóvenes que nos están dando una lección, organizándose y movilizándose frente al genocidio de Netanyahu. No va a poder borrar lo que le molesta. No puede borrar la cifra de 7.291. No puede borrar las movilizaciones de la comunidad educativa. No puede borrar las acampadas por Palestina", ha rematado Manuela Bergerot.