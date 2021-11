Ayuso advierte de la "tiranía de las redes sociales" con la violencia de género y pide la unión de "hombres y mujeres"

"Que no se callen, que no sufran en silencio y que denuncien a quien coarte sus derechos fundamentales", reivindica la presidenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este jueves de la "tiranía de las redes sociales" con la violencia de género y ha pedido la unión de "hombres y mujeres" para erradicar esta lacra.

Así lo ha trasladado Ayuso durante el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha tenido lugar este jueves en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. "Defendemos una España de hombres y mujeres unidos. Este día internacional es un homenaje a madres, abuelas, sobrinas, hijas, hermanas amigas y a testimonios increíbles de gente conocida y anónima que han pasado por episodios terroríficos y aquellas que libran a tantas mujeres de esta condena", ha trasladado la presidenta durante su discurso.

Así, ha reivindicado a las personas libres que "pelean, sufren, caen, pero se levantan y son un ejemplo para hacer una sociedad mejor". La dirigente autonómica ha reconocido que "todos" pueden ser objeto de violencia, pero hoy ha trasladado un "merecido recuerdo" a todas las mujeres que están siendo explotadas, perseguidas o que están solas.

Además, ha hecho hincapié en que las chicas jóvenes se convierten en víctimas de situaciones como acoso o violencia, a raíz de la "frustración" y pérdida de seguridad y confianza en ellas mismas.

"Se está tratando a muchas chicas y a muchas niñas como objetos, entregadas a filtros, a situaciones irreales donde las obligan a competir por una visión de sí mismas que no existe y de esta manera empiezan a estar sometidas al gusto del ajeno, de personas que no conocen", ha lamentado.

A todas ellas, Ayuso les ha dirigido el mensaje de que lo tienen que hacer es competir "por ellas mismas, por ser cada día mejores" frente a esa "tiranía". La presidenta también ha hecho mención especial a las mujeres mayores porque según pasa el tiempo "dejan de ser visibles por culpa del calendario" como si las mujeres tuvieran "fecha de caducidad". "La soledad es una de las grandes pandemias del siglo XXI", ha lamentado.

En este punto, ha agradecido a los millones de ciudadanos que se comportan de forma ejemplar y ha instado a no estar divididos en la lucha contra la violencia de género, ni por sexo ni por políticas, porque este debate "no es objeto de división". "Debemos estar centrados en la atención a personas que son víctimas de violencia de género", ha reivindicado, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo que realizan todas las organizaciones como la Fundación para la Asistencia Integral de Víctimas de Trata.

Por último, la presidenta madrileña ha trasladado un mensaje de "esperanza y firmeza para seguir luchando por sus y evitando las injusticias que rodean a todos". "Les decimos que no se callen, que no sufran en silencio y que denuncien a quien coarte sus derechos fundamentales. No podemos buscar la aprobación ajena dejando de ser nosotros mismos", ha lanzado.

'ABRE LOS OJOS', CAMPAÑA DE LA COMUNIDAD POR EL 25N

Coincidiendo con el Día Internacional, la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña de sensibilización dirigida a adolescentes y a sus familias que, utilizando el lenguaje habitual en dispositivos móviles, pretende ayudar a detectar comportamientos no admisibles en relaciones sanas e igualitarias.

Con el lema 'Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia', la campaña llama a no tolerar actitudes como que se controle el móvil de la pareja, impedirla publicar en redes sociales, que quede con su grupo de amigos o que vista como quiera.

Esta identificación temprana también es la base del trabajo que realiza la Unidad de Atención Psicológica a Adolescentes del programa 'No te cortes'. Los profesionales de esta unidad, que en los diez primeros meses del año han atendido un total de 144 casos, ponen el foco en las situaciones de maltrato que no suelen iniciarse normalmente con agresiones físicas sino con comportamientos de dominio y abuso que en muchos casos las propias adolescentes no asumen como violencia y que SE ayuda a conocer y combatir con la web www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/no-te-cortes....

Además, dentro de la Red regional de Atención Integral contra la Violencia de Género, existen cuatro recursos residenciales específicos para mujeres de entre 18 y 25 años que provienen de entornos familiares donde han sido víctimas o testigos de un maltrato físico, sexual o psicológico ejercido sobre ellas precisamente por las personas que "deberían haber sido sus vínculos afectivos más sólidos".

Estos centros, que suman un total de 50 plazas por las que han pasado 69 jóvenes en lo que va de año, proporcionan a sus usuarias alojamiento temporal, manutención y un tratamiento de recuperación desde los ámbitos psicológico, educativo, sociolaboral y jurídico que favorece su autonomía, el control de su futuro y su plena inclusión en la sociedad.