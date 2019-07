Ayuso afea a Vox que esté "cambiando de criterio y amenazando con los tiempos" cuando han aceptado todas sus peticiones

Publicado 08/07/2019 14:29:35 CET

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a Vox que esté "cambiando de criterio y amenazando con los tiempos" cuando han accedido a todas sus peticiones en la autonomía.

En la rueda de prensa, posterior a la firma del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, Díaz Ayuso ha desligado la situación de la Región de Murcia de la de Madrid porque desde el primer día se han sentado con las dos formaciones. Así, ha criticado que desde Vox tengan que estar "a doce horas presionando una y otra vez".

"Querían entrar en el Gobierno, lo hablamos; no querían entrar en el Gobierno, no pasa nada. Quieren programa, lo hemos hablado; quieren propuestas, las hemos recogido. Madrid ha ido paso a paso de manera transparente, cumpliendo con todo lo que se nos ha ido pidiendo no se si ahora es una mesa lo que hace falta", ha lanzado.

En este punto, ha hecho hincapié en que "no hay nada más dialogante y dialogado que un parlamento" y por ello ha vuelto a pedir que sea en un pleno de investidura con candidato donde se debatan los programas. Quiere que sea ahí donde se expongan cuáles son las diferencias y en que están y no de acuerdo.

Y es que Ayuso ha sostenido que muchas de las reivindicaciones que Vox pedía incorporar en un acuerdo están recogidas y además se ha abierto a firmar otro pacto con este partido siempre que no vaya en contra de los principios de su formación. "No se puede imponer la fuerza de las horas, ni se puede negar que por nuestra parte ha habido todo el afán de entendernos", ha manifestado.