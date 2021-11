Ayuso apuesta por "dar vida" al campo frente a "lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado este viernes su apuesta por "dar vida" al campo, a la España "olvidada", frente a los "lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen y los sacrificios que les cuesta producirlos a otros españoles y a sus propias familias".

Así lo ha trasladado Ayuso en declaraciones a los periodistas tras visitar una explotación de ganado en Colmenar Viejo. "La mejor manera de dar vida y actividad a la que llaman España vaciada, que es más bien una España olvidada y despoblada, es ayudar al campo con políticas que faciliten la labor de los agricultores y ganaderos y les permitan llegar a grandes superficies y consumidores", ha lanzado.

A su juicio, esto es lo que tienen que hacer y no estar "siempre enfangados en los lemas de progres de ciudad que se olvidan de dónde viene lo que comen ellos y sus familias y los sacrificios que les cuesta producirlos a otros españoles y a sus propias familias".

Para la presidenta autonómica, la España "olvidada" no va a tener "oportunidades" hasta que las comunidades autónomas, "todas las administraciones bajen impuestos y apoyen a sus empresas y no habrá futuro echando a los españoles de su tierra por motivos lingüísticos, sin planes de natalidad, expulsando a instituciones como la Guardia Civil y atacando a la capital del país para después copiar, por cierto, muchas de sus políticas".

En este punto, la jefa del Ejecutivo regional ha recordado que casi 2.000 empresas y casi 30.000 trabajadores del campo "actualmente están siendo abandonados a manos de un Gobierno central que lo único que hace son concesiones a aquellos que quieren destruir España".

"Estamos viendo cómo no hay política energética, no hay política de fronteras, no hay un peso específico de España en la política internacional, no se defienden a las familias y a las empresas en la educación. Solo estamos viendo cómo se reparten fondos como si fueran un botín para mantenerse en el poder", ha criticado.

Por ello, ha pedido alternativas ante "la subida de la luz que está ahogando al sector", deducciones fiscales para la compra de abonos, fertilizantes o gasóleo, o la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en el Régimen Agrario.

En la misma línea, Díaz Ayuso ha solicitado una bonificación de los contratos de trabajo en esta actividad que garantice que los agricultores y ganaderos no cobran por debajo de los costes de producción y que, además, expliquen "cómo se definen los costes y a quién van a controlar y supervisar".

Asimismo, la presidenta quiere que se cumplan "las mismas reglas del juego para que el queso, el aceite o cualquier otro producto llegue al consumidor europeo sin trabas, como ocurre, por ejemplo, con los productos de China o de Marruecos".

AYUDAS PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La presidenta se ha comprometido a seguir "luchando con todas sus fuerzas" para ayudarles a superar esta "muy difícil situación que están atravesando". Al hilo, ha destacado el Plan Terra puesto en marcha en 2020, con una inversión superior a 100 millones de euros.

Entre las principales actuaciones realizadas, ha puesto este año más de 15 millones de euros a disposición de agricultores y ganaderos para la modernización de infraestructuras, como la sala de ordeño y la maquinaria de la quesería que ha podido ver la presidenta.

También ha adelantado las ayudas directas de la PAC, más de 17 millones de euros a más de 6.100 profesionales desde el 25 de octubre.

Asimismo, ha puesto en marcha el servicio Agroasesor y ha sellado dos destacados acuerdos: por un lado, un convenio con Agroseguro para facilitar y abaratar la contratación de seguros frentes a posibles contingencias y catástrofes naturales, y por otro, una alianza con las principales cadenas de distribución con el fin de impulsar la promoción y venta de alimentos de Madrid en las pequeñas y medianas superficies.

La explotación ganadera Embrujo de la Sierra cuenta con 500 ovejas de pastoreo libre que destina a la producción de leche y a elaborar sus propios quesos artesanos, los cuales cuentan con la marca de garantía M Producto Certificado, como el más de medio millar de empresas y más de 4.000 productos que lucen este distintivo, y se venden en 30 establecimientos de la región, cinco grandes cadenas y tres restaurantes