Ayuso avisa de que no subirá el presupuesto de Telemadrid y reitera que no es esencial por la fragmentación de audiencia

Publicado 11/10/2019 10:09:05 CET

Defiende "un discurso liberal" aunque sería más cómodo "intentar controlar Telemadrid" y que le hicieran "la ola constantemente"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de que no subirá el presupuesto de Telemadrid y ha vuelto a pedirle "austeridad", dado que no la considera un servicio público "esencial" dada la fragmentación de audiencias.

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha recordado que cuando nace esta cadena habían solo "tres canales" y que se recurría a ella "cuando se quería conocer información de proximidad" pero ha hecho hincapié en que ahora existe "un amplio espectro de cadenas, de espacios informativos y de oferta televisiva".

"¿Estoy en contra de que haya una televisión pública autonómica? No. Yo lo que le pido a cualquier organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid, que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos, es que cumpla con unos criterios de austeridad", ha manifestado a continuación.

La líder del Ejecutivo madrileña ha expuesto que la fragmentación es "evidente", pero no por "demérito de Telemadrid" sino por "los tiempos", ya que actualmente se cuenta con una oferta informativa que hace "más complicado que nunca hacer televisión". "No por eso voy a poder aumentar el presupuesto, es que no voy a poder. Yo aviso: pido austeridad para todos. Tiene que ser así", ha remarcado.

Ayuso ha reconocido que sus declaraciones sobre Telemadrid han resultado "muy polémicas" pero asegura que hablar de este ente público "siempre lo es". Así, ha incidido en que han sido "largos años de polémicas porque siempre las televisiones públicas están en tela de juicio".

HACE UN PAPEL "IMPORTANTE"

Según ha expuesto la presidenta autonómica, para ella, sería "más cómodo intentar controlar Telemadrid", pasearse por ella "todos los días" como si fuera suya, y que le hicieran "la ola constantemente" pero no, lo único que está haciendo es defender "un discurso liberal" para todo.

"Lo que tengo que cuestionar es lo que es viable, lo que es necesario... y lo que está claro es que esencial no es pero importante es", ha reconocido. En este punto, ha incidido en que cuando Telemadrid "va a un pueblo de la Comunidad y hace un reportaje ese fin de semana, el pueblo se llena" así como que la región "tiene más seis millones de personas y mucha información interesante que contar".

Asimismo, ha defendido que "hay grandes profesionales" en la cadena y que entiende que a muchos les gustaría que su presidenta autonómica les "arropara más". Además, ha mencionado que hay "una nueva generación de periodistas" en ella, que están haciendo una televisión "muy moderna y muy fresca". "Mi duda es esa. Abrir el debate no me parece negativo", ha señalado.