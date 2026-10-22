Ayuso carga contra una "gran ultraizquierda" que "no respeta" la "voluntad del pueblo" y necesita "acosar gobiernos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra una "gran ultraizquierda" que "no respeta ni los censos, ni la alternancia democrática, ni la voluntad del pueblo" y que "necesitan la imposición de la coacción, acosar gobiernos y hacer lo mismo con los parlamentos".

Lo ha trasladado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid en una pregunta sobre la situación económica actual de la clase media en la Comunidad de Madrid. Sobre esta clase media ha afirmado que le preocupa su situación y ha afirmado que lo que busca la izquierda es que haya "pocos ricos a los que culpar de la mucha pobreza que ellos mismos provocan".

"España tiene un problema nacional con la izquierda, tiene un gran problema y lo tenemos por culpa de unos impuestos que con esa voracidad se están comiendo el incentivo, las ganas, el estímulo de todas las personas que trabajan cada día", ha lanzado la mandataria regional.

Considera que hay "más dependencia por culpa de las políticas de la izquierda" que se ha convertido ya "en una gran ultraizquierda" que tiene "como respuesta quemar las calles de España entera, fruto de la frustración que tienen ante las urnas".

Ha advertido de que la España "liberal auténtica" lo único que quiere ver es que " vuelva la conveniencia, la paz y la normalidad" a España. Ha insistido en que Madrid tiene una región donde está los salarios más altos, que tiene la menor garga fiscal, el menor paro y más oportunidades.

"Espero que acabe pronto, efectivamente, esta campaña porque se les está haciendo cuesta arriba. Cada día que pasa y promueven algo, a continuación hay un titular que les da un revés continuo. ¡Hay tanta hipocresía aquí enfrente!", ha lanzado mirando a las bancadas de la izquierda sobre la que ha afirmado que tienen "miedo" del pueblo en las urnas.

VOX HABLA DE LA HIPOCRESÍA EN VIVIENDA

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha centrado su intervención en las políticas de vivienda del Gobierno central que, ha augurado, recibirá "su sentencia definitiva" en las elecciones nacionales del 29 de noviembre.

"Sánchez ha expropiado a los hijos de esa clase media la posibilidad de acceder a la clase media", ha afirmado Moñino, quien ha contrapuesto esta situación con los que "sí que acumulan casas" como los "dirigentes del PSOE".

Considera que quienes "hacen política con el dolor que han provocado sus políticas" por detrás "hacen negocio". Así, ha señalado a la exportavoz nacional del PSOE Montse Mínguez y las viviendas de su pareja, al exjefe de Gabinete de Sánchez Iván Redondo y, veladamente, a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

"Menuda jeta y qué sinvergüenzas y qué hipócritas son ustedes, señorías de la izquierda. Pero muy pronto, muy pronto, los españoles tendrán la oportunidad de poner fin a esta farsa y a este circo. Porque España no puede seguir siendo un país de precarios sometidos por esta casta de privilegiados, multipropietarios y corruptos", ha zanjado.