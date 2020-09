Ayuso critica a Franco, "delegado del PSOE en Madrid", y le pide vigilar manifestaciones que ponen en peligro la salud

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la labor del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y ha afeado que bajo su mandato se hayan producido tres manifestaciones en cinco meses que han puesto "en peligro la salud pública".

En su intervención en el segundo día del Debate del Estado de la Región, la dirigente madrileña ha criticado que la oposición le hable de "frentismo" cuando Franco está "incumpliendo el mandato constitucional" porque lejos de ser un delegado del Estado que trabaje en coordinación con el Gobierno regional arremete "de manera arribista" contra ellos.

Ayuso ha alabado la gestión de su antecesora en el cargo, María Paz García-Vera, una policía nacional a la que "tuvieron que quitar y apartar" porque era "trabajadora, comprometida y firme defensora de la Nación" así como porque no arremetía contra el Ejecutivo autonómico.

"No le valía al señor (Pedro) Sánchez, necesitaba al delegado del PSOE en Madrid, no al delegado del Gobierno", ha lanzado. Desde entonces, Franco lo que ha hecho es "retorcer el dolor de las víctimas, llevar a la presidenta de la Comunidad, en un ataque furibundo, a la Fiscalía sin ningún éxito y, por supuesto, no atender a lo que tiene que hacer", ha dicho.

En este punto, ha apuntado que, en el ejercicio de sus funciones, debería "intentar que no se sigan sucediendo manifestaciones" en la autonomía, "que pongan en peligro la salud pública". Según ha trasladado, ya se han celebrado "tres en cinco meses".