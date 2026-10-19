Ayuso critica que el Gobierno busque con pensiones un nuevo "señuelo" y cree que es una nueva "trampita de Moncloa"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones a los medios de comunicación - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes que el Gobierno de la nación busque en las pensiones un nuevo "señuelo" y cree que es una nueva "trampita de La Moncloa".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas al llegar al Palacio de Santoña, donde ha participado en un acto sobre longevidad, donde ha subrayado que ya el líder del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha "dejado claro" su propuesta en este sentido.

"Como ya no ha salido la vivienda, ahora nos vamos a las pensiones y cuando se le acabe el truco al Gobierno ahora tocará hablar de las 35 horas y cuando no son las 35, la universidad. Y son señuelos cada día. No voy a estar contestando a las trampitas de la Moncloa", ha expresado.

La presidenta ha criticado que Sánchez haya aludido al tema de la vivienda para convocar las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha pedido que cuente ahora "que es de su portavoz", en alusión a Montse Mínguez tras la polémica de los pisos de su pareja. "Hemos ido a las elecciones por la vivienda, que me hable Pedro Sánchez de la vivienda y lo que han hecho. Nada", ha lanzado.

También se ha referido a la aparición de Sánchez el fin de semana en un mitin junto a su mujer, Begoña Gómez, como "enamorado de España" y se ha preguntado "qué hay que bailar a lo (Nicolás) Maduro".

"No sé si la invasión de Ceuta, como estamos viendo que han inflado las cifras del paro, la situación que se está viviendo en España cada día. No sé sobre qué se baila, pero bueno, se parece cada vez más a ese talante que está al otro lado del Atlántico para el que ya solo le queda ponerse un chándal", ha afirmado.