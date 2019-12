Ayuso defiende que mientras gobierne la Comunidad "el proyecto totalitario de Sánchez no se va a poder culminar"

Publicado 14/12/2019 15:51:24 CET

Reconoce que en Madrid "hay muchas diferencias" y que las "cosas no son fáciles" pero aboga por trabajar "sin complejos"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que mientras el PP gobierne en la autonomía "el proyecto totalitario" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, "no se podrá culminar".

"Vamos a dar todas las batallas", ha clamado en su intervención en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo en la tradicional comida que el partido celebra cada año por Navidad, ante unas mil personas incluido el presidente del PP, Pablo Casado.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que ya le dijeron a Sánchez que antes de empezar a negociar tocase la Comunidad, pero ha asegurado que no lo harán porque "cuando el PP se pone en marcha es imbatible". "Ni los impuestos, ni los colegios, el modo de vida que nos hemos dado los españoles en Madrid lo vamos a defender con uñas y dientes donde sea posible", ha lanzado.

Ayuso ha remarcado que otra de las cuestiones que defenderán sobre las demás es la "unidad" del país "con cabeza y corazón". Así, ha sostenido que demostrarán que el proyecto de los independentistas frente al del Gobierno regional está "desnudo". Para la 'popular', cuando se compara lo que hacen unos y otros les dejan "en absoluta vergüenza".

En cuanto a la llamada que Sánchez hará a los presidentes autonómicos, la jefa del Ejecutivo autonómico ha avisado de que los problemas de Madrid y la unidad de España no los va a tratar "por teléfono".

A su parecer, ambas cosas son mucho más serias "que todo eso" y no se trata de utilizarles para atender al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ayuso ha desgranado que estarán "a la altura por responsabilidad", pero lo ha considerado "una broma".

La presidenta de la Comunidad ha reivindicado el papel de Madrid dentro del país, "una España dentro de otra", que demuestra que los ciudadanos cuando trabajan en libertad pueden llegar "todo lo lejos" que quieran, cuando se trabaja en libertad y flexibilidad. "Esto es fruto ya no solo de lo que hace el PP, sino de lo que no hace, y lo que no hace es prohibir", ha apostillado, para insistir en que la región es "el muro de contención" frente a las políticas socialistas.

PESE A LAS DIFICULTADES

Asimismo, en su intervención, Ayuso ha hecho hincapié en que el PP de Madrid es "un motor imparable", que trabaja "con todas las dificultades pero con toda la pasión", y ha recordado los "dos meses tortuosos de negociaciones" para conseguir el Gobierno. "Si algo se demostró es que cuando antepones los intereses de tu país a los tuyos como partido, las cosas salen bien", ha dicho.

En este punto, ha apuntado que "hay muchas diferencias" y que las "cosas no son fáciles". Así, ha desvelado que se pasa "el día viendo como partidos quieren ser el PP, aunque ni lo son ni lo serán". Lejos de estar peleándose los unos contra los otros, la presidenta ha reivindicado que el proyecto de la Comunidad "no puede fallar".

A partir de aquí, para la dirigente autonómica toca "hacer lo correcto, lo justo, hacer las cosas que están bien hechas, sin complejos ni a un lado ni al otro, porque cuando sigue con cabeza, con corazón, con proyecto, con convicciones aquello en lo que se cree el electorado te vuelve a encontrar".