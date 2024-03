Ayuso defiende que "no se puede intimidar al entorno de los políticos" ni a "una persona en su propiedad privada"

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que "no se puede intimidad al entorno de los políticos" ni a "una persona en su propiedad privada".

"No se puede, por ejemplo, intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando. No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación. No se puede intimidar a una portera de finca, ni a los vecinos, ni a ciudadanos anónimos, incluso a menores, que es lo que está pasando en estos días", ha lanzado en la sesión de control de la Asamblea en respuesta a una intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayer el Gobierno regional pedía al Ministerio del Interior un refuerzo de seguridad en el entorno de la vivienda de la presidenta. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "está habiendo personas que se están acercando y que están tratando de hablar con el entorno, con los vecinos".

Por su parte, la líder de la oposición ha defendido que "amenazar a un periodista es amenazar a la democracia" y ha apuntado al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. "Cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo a 'elDiario.es' 'os voy a triturar', ¿en nombre de quién hablaba? Porque si no lo cesa ya, es usted la que maneja la trituradora", le ha lanzado.

Ante ello, la presidenta autonómica les ha acusado a ellos de "atacar recientemente a todos los medios de comunicación". "Y le leo algunos cuantos: 'El Español', 'la Sexta', 'ABC', 'Estado de Alarma', 'El Mundo', 'El Confidencial', 'Cuatro', 'Mediaset', 'Espejo Público', 'Europa Press', 'The Objective'...", ha enumerado la dirigente madrileña en la sesión de control del Pleno de la Asamblea tras una intervención dura de la líder de la oposición, Manuela Bergerot.

Ante ello, la presidenta ha reprochado a Más Madrid que "hablaran de las guillotinas y las cloacas mediáticas" --en referencia a declaraciones de Podemos-- y ha afirmado que cuando estaban al frente de la Alcaldía de Madrid con Manuela Carmena "tenían una web en el Ayuntamiento de Madrid para corregir las noticias de los periodistas".

En su intervención, la presidenta ha vuelto a defender la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su pareja por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental como "una inspección fiscal" y ha cuestionado si es "normal" lo que ha pasado. "¿Ocurre lo mismo y el mismo trato se le da, por ejemplo, a todos los de la 'trama Koldo' o a las parejas y a las familias de todos los que están aquí sentados y a los ministros, etcétera? Mentira, porque están intentando hacer del caso de un particular un caso político porque están a la desesperada", ha planteado.

También ha censurado a Más Madrid porque entiende que en sus críticas a la sanidad privada están intentando "desprestigiar a uno de los mejores hospitales públicos de España, como es la Fundación Jiménez Díaz", y "humillando" a los trabajadores.

"Aquí no hay un solo caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, mientras ustedes se sientan sobre la corrupción de la amnistía y de todos los casos que les están explotando. Nunca ha habido tanta gente trabajando como ahora en Madrid. La tasa de pobreza se está reduciendo, los nacimientos siguen creciendo, la esperanza de vida también. Madrid está más de moda que nunca", ha concluido.