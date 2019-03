Ayuso defiende que utilizó el coche del PP de la Asamblea porque lo puede usar "cualquier persona" del partido

Publicado 18/03/2019 20:34:54 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata de este partido a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que utilizó el coche del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid porque lo podía usar "cualquier persona" del partido.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Ayuso ha explicado que se trataba del coche de incidencias del PP y al ser del partido puede utilizarlo el Grupo de la Asamblea o cualquier persona del PP.

"Como ya contó (el portavoz del PP en la Asamblea) Enrique Ossorio se podía utilizar, y yo lo que estoy haciendo es recorrerme la Comunidad, cosa que no hacen otros candidatos, y estoy utilizando medios más austeros como siempre he hecho y nunca me adueño de nada que no me corresponde", ha aseverado.

Al ser preguntada sobre si utilizará ese coche de nuevo en caso de que lo necesite, ha señalado que si le aseguran que el uso es correcto "no habrá inconveniente" aunque ha indicado que "dentro de poco" comenzará a utilizar "los medios típicos de campaña".

Ahora, la candidata 'popular' en la región ha señalado que quiere recorrerse Madrid y las zonas rurarles, que, a su juicio, están "muy abandonadas". "Estoy destinando mi tiempo a hacer el programa electoral y recorrerme la Comunidad con una calculadora y no comprometerme con lo que no pueda cumplir", ha sostenido.

En su programa, según ha explicado Ayuso, tratará de ayudar a los colegios especiales de Madrid "que se quieren cerrar", medidas para la conciliación familiar, los jóvenes y los mayores que "muchas veces están abandonados".

SOBRE AGUIRRE O CIFUENTES CREE QUE TOCA "MIRAR HACIA DELANTE"

En otro orden de cosas, al ser preguntada sobre que alguna ocasión haya reivindicado la gestión de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, la candidata 'popular' ha defendido que no ha reivindicado solo eso, si no que ella es un "nuevo proyecto que tiene el PP para la Comunidad y para la región" y que su objetivo es dirigir "mirando al futuro, con una renovación del proyecto".

En cuanto a si en política ha tenido que ver "cosas que no le han gustado", ha asegurado que ha visto cosas en prensa que ella no haría y que reniega de aquellas personas que "no se han dedicado al cien por cien para mejorar las cosas de la sociedad".

Asimismo, sobre la exdirigente madrileña Cristina Cifuentes ha indicado que ella ha defendido su gestión y ha indicado que ahora va a mirar hacia delante porque ella es "otro proyecto y otra persona".

En este punto, al ser preguntada sobre si ella como periodista hubiera publicado el vídeo en el que Cifuentes aparece hurtando unas cremas ha asegurado que no sabía como hubiera actuado. "Me parece que es mirar para atrás, yo ya he dado carpetazo y yo he defendido su gestión", ha zanjado.