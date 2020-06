Ayuso defiende a Vox ante quienes les llaman "fascistas"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no va a tolerar que se llame "fascista" a ningún grupo de la Asamblea de Madrid porque los ciudadanos libremente han acudido a las urnas y les han elegido.

Así lo ha indicado la dirigente regional, en su respuesta, en el Pleno de la Asamblea, al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, quien le ha afeado que priorice el diálogo, a la hora de las reuniones que se mantendrán desde este jueves con la oposición, con Vox, con "los 'followers' de Trump, con los que están pretendiendo ilegalizar el antifascismo alrededor del mundo".

"Señora Ayuso lamento decirle que solo hay dos opciones: o con los fascistas o con quienes sabemos que es, precisamente, gracias al antifascismo que usted y yo podemos estar debatiendo en este parlamento", ha subrayado.

Al tomar la palabra, Ayuso ha censurado que esta formación siempre intente llevar "el odio, la división, el rencor" con el objetivo de "aniquilar al adversario político en lo personal para intentar imponer sus tesis".

"¿Usted pretende que me siente en una mesa de igual a igual? No me haga reír cuando no quiere reconstruir Madrid sino aniquilar a todo aquel que no piensa como usted. Con usted hay muy poco que reconstruir, son la política del odio, de la ruptura y de la devastación", le ha espetado la dirigente regional.