Ayuso defiende a Vox del trato de la izquierda y le tiende la mano para buscar acuerdos a lo largo de la legislatura

Cree que los verdaderamente "radicales y sectarios" en el Parlamento madrileño son "los partidos políticos de la izquierda"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata a la investidura, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Vox del trato de la izquierda y le ha tendido la mano para buscar acuerdos a lo largo de la legislatura.

Así lo ha expresado al tomar la palabra en la segunda sesión del Pleno de investidura, que se celebra en la Asamblea de Madrid, después del rifirrafe vivido en la Cámara regional al acusar la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, al diputado de Podemos Serigne Mbayé de entrar de forma "ilegal" en España y recibir los abucheos de la bancada de la izquierda.

Ayuso ha comenzado su intervención agradeciendo que Vox vaya a prestar sus votos para que su gobierno pueda salir adelante. "Por supuesto recojo su mano tendida a la colaboración, que seguro que tendremos a lo largo de toda la legislatura. Claro que diferimos en muchas cuestiones pero estoy convencida de que esto no va a ser ningún obstáculo para buscar propuestas comunes y, además, propuestas más allá del debate porque nosotros no somos como los de Ciudadanos, nosotros no somos de ahora me has dado los votos y si te he visto no me acuerdo", ha declarado.

La dirigente madrileña quiere que "más allá de los votos" se busquen "espacios comunes". En este punto, ha indicado que le gustaría que también sucediese con otros grupos de la Cámara regional pero ha indicado que es "absolutamente imposible a tenor de sus declaraciones y de lo que han ido manifestando durante estos meses".

A su parecer, quienes son verdaderamente "radicales y sectarios" en el Parlamento son "los partidos políticos de la izquierda". "No hay más que ver el trato que le han dado señora Monasterio. Quiero decirle que a mí me ha abochornado que tengan que tratar a su partido político y a su grupo parlamentario de esa manera. Tengo que recordar que si esos escaños están ahí es porque los ciudadanos de Madrid les han dado sus votos en las urnas", ha defendido.

En este punto, ha trasladado que no hablará de EH Bildu para justificar la presencia de Vox porque considera que "no tienen absolutamente nada que ver" y están "en panoramas absolutamente distintos". "Bildu es el brazo político de ETA, herederos de ETA, que están con ustedes en las instituciones gobernando: gente que ha matado, gente que ha secuestrado, que ha extorsionado y que nada tiene que ver con el partido político de Vox. Podría hablar para equipararlo pero no se me ocurre nada parecido", ha dicho.

Eso sí, ha hecho hincapié en que no en todas las cuestiones están de acuerdo con Vox. Una de las diferencias que ha apuntado es que ella sí cree en que "hay que buscar soluciones para acabar con el acoso por muchos motivos, y también por una cuestión de identidad o de orientación sexual" aunque a su vez apuesta por "proteger a la familia". "Creo es una comunidad en la que todo cabe", ha dicho.

En lo que sí está de acuerdo, tal y como ha explicado, es en poner de manifiesto que existe un problema de "17 sistemas educativos y muy especialmente en pruebas como la EvAU". Así, ha censurado que haya diferentes evaluaciones y diferentes oportunidades también para los de Madrid. Así, se ha mostrado consciente de que muchos alumnos de la región encuentran dificultades para encontrar plazas en las universidades madrileñas por este motivo.

Eso sí, Ayuso ha defendido que sí cree en el Estado autonómico porque "de no haber existido hubiera gestionado la pandemia el Gobierno de España". A su juicio, "un proyecto nacional no exime del respeto a la pluralidad autonómica que tiene España".

Mientras que, en materia de seguridad, ha recordado que no tiene competencias para tomar las medidas que quiere Vox pero ha apuntado que "las cifras no son negativas": la criminalidad ha bajado un 13% en la Comunidad en el primer trimestre de 2021 y Madrid es una de las más seguras capitales.

Además, Ayuso ha apuntado que difiere del partido de Monasterio en las cifras de delincuencia. "El 74,6% de los condenados en 2019 eran españoles y el 25,4% extranjeros. Entre menores esta cifra aún aumenta más: el 79,71% de los delitos fueron cometidos por jóvenes españoles frente al 20,29% de los extranjeros", ha desgranado.