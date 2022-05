Ayuso designa a los cuatro vicesecretarios del PP de Madrid: Ana Millán, Jesús Moreno, Inmaculada Sanz y Jorge Rodrigo

"Quiero jóvenes del Partido Popular, no viejos de Nuevas Generaciones", avisa la presidenta

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado a los cuatro vicesecretarios que la acompañarán en la nueva etapa del partido: la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno; la delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz; y el vicepresidente de la Asamblea, Jorge Rodrigo.

Lo ha avanzado en su intervención en el 17º Congreso Extraordinario del PP de Madrid, en el que, visiblemente emocionada, ha pedido a su nuevo equipo humildad, "gente que venga sufrida a la política", que no tengan "miedo a los cambios ni a tomar decisiones", respeto "sagrado al afiliado", entrega "absoluta al ciudadano", profesionalidad "en el servicio público" y ha prohibido, "bajo amenaza de penalti y tarjeta roja", hablar "con perspectiva de género".

"Quiero un equipo de personas que saben que en la vida no hay nada fácil y entienden que los ciudadanos no tienen por qué soportar palabras vacías que no solucionan o aportan nada. En Madrid vamos al grano. Quiero jóvenes del Partido Popular, no viejos de Nuevas Generaciones", ha lanzado la presidenta.

Por ello, ha remarcado que quiere que la organización juvenil "cuente y que siempre esté al servicio del partido, que le escuché, que no pierda el espíritu universitario y el alma emprendedora e inconformista".

Además, ha subrayado que quiere un equipo que piense ideas nuevas "por mucha contestación que tengan" porque cree que "no hay gobierno bueno del PP sin su manifestación de la izquierda en la puerta".

"NADIE DEBE SER INSUSTITUIBLE"

"Quiero un equipo que haga relevos atléticos, es decir, que ceda el testigo a tiempo, sin llegar nunca a saborear la decadencia. Sin vacíos de poder ni miedos. Estamos aquí corriendo a fondo por un tiempo. Sin egos ni rencores: es muy probable que los que vengan sean mejores que nosotros. Siempre hay que aspirar a ir a mejor. Nadie debe ser insustituible. Que no te echen de menos, ni de mas...", ha expuesto la presidenta regional.

También ha sostenido que quiere un equipo "con personas de acreditada solvencia pero también, con muchas otras que por primera vez dan un paso adelante en la organización" aunque provoque "el típico comentario de 'y ese quién es'". "A lo que yo pregunto: "¿Y cómo quieres que te suene si nadie le ha dado nunca una oportunidad?" ¡Que nos lo digan al alcalde o a mí en 2019!", ha recordado.

NOMBRES NUEVOS PARA SU EQUIPO

Así, Millán estará al frente de la Vicesecretaría de Organización y Territorial. Este área tendrá incorporada una nueva sección de coordinación parlamentaria para "unir el trabajo de los diputados nacionales, regionales y senadores". Acompañarán a Millán: José Antonio Sánchez Serrano, Alberto González, Rocío Alcántara, Lola Martínez Ojeda y Percival Manglano.

Moreno dirigirá la Vicesecretaría de Acción Política. La atención al ciudadano será, por primera vez, área política. Además, según ha desgranado Ayuso, tendrá dos patas, una regional y otra local, para cuidar hasta el último detalle la atención a los demás. Estarán este área también Ana Collado, Álvaro Ballarín, Isabel Vega, Fernando Villalaín y Alejo Miranda.

Esta vicesecretaría también integra el extinto área de 'Nuevos Madrileños', que promueve "la integración en política de ciudadanos venidos de todos los rincones del mundo".

Por su parte, Sanz comandará la Vicesecretaría de Sectorial, que se estructura como las consejerías de la Comunidad de Madrid, con dos excepciones. Discapacidad tendrá su propia área y habrá otra de nueva creación: la que tratará la familia y la natalidad.

Trabajarán en este área: Daniel Rodríguez Asensio, Elena Mantilla, Rocío Albert, José María García, Eva Gallego, Carlos Segura, Borja Fanjul, Ana Dávila, Carla Graciano y Daniel Rodríguez Martínez.

Rodrigo será la cabeza de la Vicesecretaría de Electoral, que "llevará los programas electorales y un nuevo área de Madrileños en el exterior, como parte del interés del Gobierno (regional) por promocionar Madrid y atraer proyectos a la región". Le acompañarán Miguel Ángel García, José Virgilio Menéndez, Gustavo Eustache, Javier Hurtado y Juan Peña.

SERRANO Y ALMEIDA

Como ya se conocía el actual portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, será el secretario general y de él dependerá el área de comunicación. "Gracias Alfonso, por haber saltado sin red conmigo en los momentos más difíciles, por haber arriesgado pero sobre todo, por haber confiado en mí. Siempre con una sonrisa, siempre sacando el lado positivo a las cosas y siempre creando el mejor ambiente", ha declarado Ayuso.

Así ha hecho hincapié en que no cree en un secretario general "que arrastra por miedo, sino en el que une por convencimiento". A su parecer, "las ganas son más fuertes que los temores y aguantan todo lo que esté por venir".

También estará en su equipo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Fuimos dos listas pero hoy somos un mismo equipo. Y a pesar de los momentos tan difíciles que hemos pasado, especialmente con la pandemia, hemos trabajado con absoluta coordinación y nuestros equipos, complicidad", ha remarcado.

Asimismo, estarán al frente de los comités: Ignacio Vázquez Casavilla (Alcaldes), Carlos Díaz- Pache (Electoral), Paco Galeote (Jurídico), Nikolay Yordanov (Afiliaciones), María Jesús García-Alarilla (Derechos y Garantías), Rafael Núñez Huesca (Estrategia) y Victoria Barderas (Defensora del Afiliado. Además, Ignacio Pezuela será el tesorero y Miriam Bravo, secretaria de actas.