Ayuso desvela que el acuerdo con Cs contiene 155 medidas entre las que se incluyen “muchisímas” reivindicaciones de Vox

Publicado 08/07/2019 10:23:44 CET

"El tiempo ya se ha acabado y no se puede negociar a punta de pistola en el tiempo de descuento", ha lanzado a los de Monasterio

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha desvelado este lunes que el acuerdo de gobierno que ha cerrado con Ciudadanos contiene 155 medidas entre las que se recogen "muchísimas propuestas de Vox".

En el pacto hay incluidos, entre otros puntos, la libertad educativa, la bajada de impuestos, una revisión exhaustiva de las subvenciones, reducción de la listas de espera sanitarias así como propuestas dirigidas a la innovación y al reto digital, según ha desgranado la 'popular' en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que llevan semanas hablando con la formación 'naranja' a la espera de que Vox se sumara. "Todavía no nos contestan", ha deslizado a continuación, aunque hablo con la líder de este partido en Madrid, Rocío Monasterio, este mismo viernes.

Pese al silencio de esta formación, ha incidido que "todas las propuestas" que les ha trasladado Vox están en ese acuerdo con Ciudadanos y además ha desvelado que se ha encargado personalmente de que esas competencias recayeran sobre el PP. En este punto, ha defendido que ella no ha dado "ni un solo motivo" desde el día de las elecciones autonómicas para que este partido vote en contra a su investidura.

"Dije que si iba a pedirles los votos a esos dos partidos iba a a hacer todo lo posible para que los dos fueran escuchados y los votantes representados. No me he movido ni un solo pelo desde entonces", ha remarcado, para a continuación incidir en que se ha reunido y ha firmado documentos con ambos.

La 'popular' ha recordado que queda de plazo hasta mañana a las 12 horas para que le den un sí para que se reconvierta el pleno de investidura en uno con candidato. En este sentido, ha recalcado en que "el tiempo ya se ha acabado y no se puede negociar a punta de pistola en el tiempo de descuento como pasó con la Mesa". "No son formas. Yo no lo veo así, esa política de la negociación in extremis...", ha indicado.

ENTIENDE LAS MOLESTIAS DE VOX

Así, ha hecho hincapié en que con ella "Vox por las buenas consigue y puede conseguir muchas cosas", ya que "sin haber empezado la Legislatura" ya se ha encargado que muchas propuestas sean un compromiso vital".

La dirigente autonómica ha reconocido que entiende "las molestias" que pueda sentir esta formación porque hay que tener en cuenta que durante este tiempo Ciudadanos ha manifestado "no tener ningún tipo de intención de sentarse y negociar" con ellos a pesar de que les necesitan.

"Uno y otro tienen tantas cosas en común que a veces me sorprende que no lo vean", ha apostillado. A su parecer, "Vox está siendo utilizado por la izquierda para acomplejar a Ciudadanos contra el PP". "¿De verdad que una firma arriba o abajo puede ser motivo para que esto --Madrid-- se pare?", ha preguntado.