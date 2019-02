Ayuso dice que hoy empieza un nuevo día porque españoles no quieren seguir "presos de los intereses de independentistas

Publicado 10/02/2019 13:00:22 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que hoy "empieza un nuevo día" porque los españoles no quieren seguir "presos de los intereses de independentistas".

"Es un día histórico porque la plaza de Colón va a ser el epicentro del cambio. Hoy todos los españoles que quieren que el gobierno deje de estar en manos de los independentistas van a unirse, independientemente de los partidos. He estado con unas personas que me decían que son de izquierdas pero que no quieren que España sigue estando presa de los intereses de los independentistas", ha declarado desde la plaza de Colón.

Ayuso se ha manifestado porque no quiere "que los presupuestos se pacten en la cárcel". "Hoy empieza un nuevo día, un cambio, y mañana el Gobierno de España va a tener que reflexionar a raíz del éxito de la concentración", ha augurado.

Cree que Sánchez "tendría que haber convocado elecciones desde el primer día que llegó a Moncloa pero lo está estirando, perdiendo el tiempo y perjudicando a todos".

"Nadie se cree que esta allí a cambio de nada. Los españoles queremos una España unida, en la discrepancia y la pluralidad. Tenemos un gran proyecto que nos dimos en el 78 y todos los partidos que no lo vean así van a perder en las urnas", ha terminado.