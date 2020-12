Ayuso espera que lleguen más vacunas a Madrid y pide al Gobierno de España "transparencia e igualdad"

"Quiero saber cuántas vacunas van a cada Comunidad; quiero transparencia e igualdad", ha reiterado

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este martes que espera que lleguen más vacunas a la región porque, si no, se tardará "muchísimos meses" en vacunar a todos los ciudadanos y ha solicitado al Gobierno de España "transparencia e igualdad" en el reparto de las mismas entre las comunidades autónomas.

"Yo siempre he dicho que quiero el mismo número de vacunas para todos los ciudadanos, no que Madrid tenga más en detrimento de los demás. En Madrid esperábamos un número más alto y ahora es otro. Yo espero que vengan más vacunas porque, si no, vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos", ha lanzado Ayuso durante la rueda de prensa del balance de este año 2020 en la Real Casa de Correos.

La presidenta ha matizado que lo que quieren saber es qué criterios son los que ha utilizado el Gobierno central para el reparto de esas vacunas. "Quiero saber cuántas vacunas van a cada Comunidad; quiero transparencia e igualdad", ha reiterado.

No obstante, pese a estas peticiones, Ayuso ha especificado que ella no habla de "discriminación a Madrid" solo que quiere conocer por qué antes se les iba a dar un número de dosis y ahora es otro distinto.