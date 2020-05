Ayuso hará una ronda de consultas con los grupos para presentar el plan de recuperación de Madrid

Cree que un nuevo estado de alarma ahonda más "en las desigualdades entre CCAA y en la fragmentación"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid para presentar el plan de recuperación de Madrid y escuchar sus propuestas.

Así lo ha avanzado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que no está de acuerdo en cómo el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha convocado mañana una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara regional para conocer sus propuestas.

Preguntada sobre si el PP acudirá, Ayuso ha replicado que no y ha explicado que no están de acuerdo en "cómo se ha hecho esto". Así, ha recordado que desde el principio de la epidemia ella misma solicitó a los grupos su aprobación para tomar "medidas muy concretas como el cierre de los colegios", indicando que "con ellos ha ido manteniendo reuniones paulatinas durante estos meses".

"Ahora el Consejo de Gobierno ha preparado un plan de recuperación de Madrid y este plan lo quiero llevar nuevamente al Consejo de Gobierno la semana que viene y decidir cómo presentarlo a los grupos de la oposición", ha señalado agregando que cree que el vicepresidente y ella deberían sentarse primero con Vox al ser "el grupo" que les ha dado el Gobierno al tener una coalición "precisamente por este partido y después ir de mayor a menor".

Así, ha subrayado que quiere la aprobación del Consejo de Gobierno para hacer una ronda de consultas por partidos y presentar ese plan y que ellos, como ya dije, hagan sus propuestas".

"Lo mejor es que una decisión del Consejo se tome ahí y que juntos hagamos una ronda, y ahora que hagamos de hacer un año de las elecciones en Madrid. Esto es lo habitual y es como se hace. Y por eso, apelo a hacerlo como es costumbre y como las normas en política y en respeto institucional se pide", ha reseñado.

EFICACIA DE UN GOBIERNO

A preguntas sobre si el Gobierno regional sigue siendo uno, ha contestado que sí y ha añadido que la eficacia de un Gobierno "se mide no por el grado de amistad, sino por las políticas que se llevan a cabo".

"Y por los beneficios por los ciudadanos y en este sentido estamos trabajando como se puede ver por ejemplo en este plan con medidas flexibles y liberales que sin duda Vox las va a recibir con buen gusto. Otra cosa es otros partidos de la Cámara", ha dicho al considerar que algunas medidas como flexibilizar usos del suelo, reducir trabas o impuestos puede haber un menor entendimiento.

"En esto ideológicamente nos entendemos menos, pero yo creo hay que intentarlo y luego escuchar sus propuestas. Llevamos otras muchas que son muy positivas para seguir luchando contra la epidemia y otras para que alumnos de formación profesional reciban formación a distancia", ha señalado.

Sobre si sospecha una moción de censura contra ella, ha señalado que los grupos mencionados han dicho que no, por lo no lo sospecha al creer que no sería bueno "meter a Madrid en otra crisis". "Yo tengo que seguir proponiendo estos planes que son tan necesarios para las empresas y los autónomos. Madrid está siendo duramente golpeadas por esta epidemia y viene una crisis económicas sin precedentes y no dedico un minuto más que a ver cómo solucionarlo", ha subrayado.

"NO ES NECESARIA"

Por otro lado, Ayuso se ha mostrado en contra de la sexta prórroga del estado de alarma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que a su juicio "no es necesaria" porque se puede tratar desde "diferentes leyes para emergencias sanitarias como la de la Salud Pública".

"Evitar el movimiento entre comunidades autónomas es la excusa para seguir utilizando este estado de alarma y se podría aprobar con un solo punto para solamente evitar el movimiento y que las CCAA pudiéramos tener autonomía, que ahora mismo no tenemos", ha precisado.

Por ello, ha subrayado que no comparte una nueva prórroga porque "no hay motivos para ir dando pasitos siempre" hacia ERC o hacia "según qué necesidades hacia País Vasco y Navarra creando una profunda desigualdad entre CCAA y sobre todo ahondado más en la fragmentación".

Durante la reunión de esta mañana entre los presidentes autónomos y Sánchez, Ayuso ha solicitado que los alumnos de 2º de Bachillerato vuelvan ya esta semana a clase porque necesitan estar con sus profesores y que se abran los centros comerciales con limitaciones de aforo.

Asimismo, ha pedido más ayuda de la Guardia Civil para que los desplazamientos que se están produciendo a otros municipios sean más seguros y para controlar el aeropuerto de Madrid Barajas al ser la puerta de entrada a España.