Ayuso insiste en la presencia de gente "extremadamente violenta" en Sol con movimientos que llevan "bandera palestina"

Estación de metro de Sol abierta, en la Puerta del Sol, a 18 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este lunes en la presencia de gente "extremadamente violenta" en la acampada de la Puerta del Sol con movimientos que llevan "la bandera palestina".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Santoña, donde ha vuelto a defender que se volverá a cerrar el Metro si hay "motivos de insalubridad que están perjudicando" a los trabajados de Metro o a los pasajeros, "sin duda".

"Empiezan por un buen pretexto o un pretexto, jubilaciones, pensiones, educación, vivienda... Buscan un pretexto y una vez que ha pasado la protesta original, queda la situación como nos está ocurriendo en la acampada de la Puerta del Sol, que está vacía prácticamente durante todo el día, porque lo que están haciendo es, mientras tanto, introduciendo a gente que nada tiene que ver, extremadamente violenta", ha avisado.

Asegura que esto se está viendo en otros países como Francia o Italia y ha señalado que buscan siempre "edificios y lugares públicos que son símbolos", a la vez que ha vuelto a cargar contra el Gobierno de la nación por promoverlos.