Ayuso no se fía de que Ciudadanos no pacte con el PSOE en Madrid: "No se lo creen ni ellos"

Publicado 22/03/2019 13:17:39 CET

RASCAFRÍA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este viernes que Ciudadanos dice ahora que no pactará con el PSOE en Madrid tras las elecciones de mayo porque "es una mochila que les perjudica" pero que es algo que "no se creen ni ellos".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar las principales líneas de su programa electoral en materia de Medio Ambiente, la candidata 'popular' ha sostenido que "tanto en España como Madrid, si Ciudadanos puede, intentará pactar por todos los medios con el PSOE".

Y es que Díaz Ayuso ha puesto de manifiesto que en la región socialistas y Ciudadanos han estado "toda la Legislatura de la mano", llegando a votar en el "63 por ciento" de los casos conjuntamente. En este sentido, se ha mostrado convencida de que al final "lo harán" y luego dirán que lo hacen "porque es el mal menor, que es la situación, que es la responsabilidad", como ya hizo el presidente de Cs, Albert Rivera, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Evidentemente, ahora dicen que no en Madrid porque le hace polvo, porque los madrileños no quieren al socialismo en Madrid, no quieren ni que les suban los impuestos ni que se ataque a la concertada, ni a los colegios especiales, ni a todas las medidas que no han traído tanta prosperidad", ha lanzado.

A su parecer, "la Comunidad no quiere estar en manos de un socialismo que en España ya está subiendo los impuestos y está quebrando la economía".