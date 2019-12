Ayuso no se plantea aún liderar el PP de Madrid pero reconoce que encabezarlo sería bonito: "Es mi casa"

Publicado 08/12/2019 11:29:48 CET

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no se plantea aún liderar el PP de Madrid dado que queda "muchísimo tiempo" para la convocatoria del Congreso Regional pero reconoce que encabezarlo sería "bonito".

"Es mi casa pero es algo que ni siquiera me planteo... como queda tanto", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press. La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que, además, ahora mismo está "asentando el proyecto" que tiene para la autonomía así como construyendo un gobierno en coalición, "con las dificultades que eso contrae y en un momento de tanta incertidumbre política".

Ayuso ha recordado, aunque no quiere ni puede despistarse "ahora mismo", que dentro de su partido en Madrid ha sido muchas cosas desde vicesecretaria y portavoz hasta presidenta de comisiones. "Llevo quince años afiliada a un partido que conozco perfectamente, en el que he recorrido todas las sedes, y he hablado con todos los afiliados. Adoro mi casa", ha señalado.

EL PP NO DEBE FACILITAR "NADA"

Por otra parte, preguntada por el papel de los 'populares' a nivel nacional respeto a la gobernabilidad, la presidenta regional considera que ellos "no deben facilitar nada" al PSOE sino que debe ser al revés porque "son ellos los que han bloqueado España"..

"Yo no lo logro comprender que un presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- quiera pactar nada con la gente que está al margen de la ley. Se me hace imposible y, según van pasando la semanas, ha tenido más querencia a entenderse con ellos que con los partidos que estamos cumpliendo las normas bajo un mismo marco jurídico", ha remarcado.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "no todo vale" y va a tener que llegar un momento en el que Sánchez tendrá que "parar" y "buscar otras alianzas" si quiere que "el socialismo en España tenga recorrido".