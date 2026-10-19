Ayuso pide afrontar la atención a mayores de forma "completa y cercana" para evitar la soledad no deseada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el foro ‘La Longevidad tiene nombre de Mujer’, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el "extraordinario logro" de la sociedad madrileña por ser una de las regiones más longevas del mundo, con la mayor esperanza de vida de Europa, 85,7 años, según los últimos datos de Eurostat, si bien considera necesario afrontar la atención a mayores de forma "completa y cercana" para evitar la soledad no deseada.

"No se trata solo de añadir años a la vida sino vida esos años", ha afirmado en la clausura del Foro La Longevidad tiene nombre de mujer, organizado por la Fundación Más Senior, para reconocer el talento, la experiencia y la capacidad de influencia de las mujeres sénior y su contribución al desarrollo social, económico y cultural.

La presidenta ha subrayado la necesidad de no olvidar la verdadera "pandemia del siglo XXI", la soledad, que en su opinión afecta a todas las edades, niños, familias, madres y la Tercera Edad, fundamentalmente en las zonas rurales.

"Eso es algo que tenemos que afrontar, teniendo en cuenta que hombres y mujeres vivimos más años", ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha defendido la necesidad de que estas personas no están en "aisladas y solas".