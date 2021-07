Pide a Sánchez que no haya "fiscalidad a la carta" para CCAA y le recuerda: Madrid no subirá impuestos

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión mantenida en Moncloa que no haya una "fiscalidad a la carta" para las autonomías con el fin de "contentar a los independentistas" y le ha recordado que ella no subirá impuestos.

Así lo ha transmitido la dirigente autonómica en rueda de prensa tras el encuentro, en la que ha remarcado que seguirá con tributos bajos porque "el capital que se expulse de Madrid irá a otras grandes ciudades del mundo" y ha puesto el foco en que la región es el "motor económico" de España tras superar a Cataluña.

"Necesitamos seguir manteniendo impuestos bajos, porque es lo que atrae más empleo e inversión", ha añadido Ayuso, quien ha aseverado que estas medidas también las quiere "un empresario asturiano o de Aragón" porque "se facilita la contratación".

Al hilo, ha indicado que le ha expresado al presidente que desde Madrid se está "absolutamente en contra de subir impuestos" y que "menos aún" para defender una "ruptura de España". "No vamos a hacer otra cosa más que defendernos ante este atropello", ha insistido, al ser preguntada por la posible armonización fiscal.

Para ella, la clave pasaría porque otras autonomías "tuviesen baja su fiscalidad" para poner en marcha medidas que les hagan destinos "atractivos" para las empresas.

"Ha quedado clara mi postura, y es defender los intereses de todos. Quien es representante del Estado en una comunidad no solo le ha de importar su terruño. Nos ha de importar lo que ocurre en todo el país, y como presidenta de Madrid, lo que ocurre en otros territorios me preocupa y me ocupa", ha incidido.