Ayuso pide a Vox que le ayude a sacar adelante los Presupuestos y ella a cambio reducirá "gasto ineficaz"

No ve oportuno abrir una crisis para reducir consejerías cuando se toman "decisiones vitales"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Vox que le eche "una mano" para sacar adelante los próximos Presupuestos y de ser así su compromiso será eliminar "todo aquel gasto ineficaz", reduciendo consejerías y Administración pública.

Así lo ha indicado en respuesta a la pregunta de la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Al tomar la palabra, Monasterio le ha afeado que la semana pasada no le contestó cuando le requirió que modificase las leyes autonómicas de autodeterminación de género y desviase la cuestión "a la situación económica para no hacer nada" sino "mantener las ideas de la izquierda".

La diputada ha criticado que, además, dijese que no puede hacer porque PP y Vox no se ponen de acuerdo cuando, según ha remarcado, lo ha hecho con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, en materia de impuestos o con el portavoz del PP en la Cámara, Alfonso Serrano, sobre la comisión de reconstrucción. "El problema es que no cumplen su palabra", ha lanzado.

Asimismo, le ha afeado que les acusase de ayudar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha tildado de "broma". "Los socios de Sánchez los tiene sentaditos en su Gobiernos", ha espetado, para al tiempo indicar que Sánchez no es más que "el legado del PP y de Mariano Rajoy".

En este punto, le ha preguntado, en materia económica, si va reducir el gasto de su Consejo de Gobierno, siendo consciente de la situación que pasan muchas familias madrileñas. Monasterio ha preguntado a la presidenta si "va a transmitir un mensaje claro a los madrileños o va a ceñirse al guión de Ciudadanos".

Por su parte, en su intervención, Ayuso le ha espetado que contestaría a su pregunta pero no a "la perorata" que ha denunciado que nada tiene que ver.

ADMINISTRACIÓN "MUY AUSTERA"

Sobre si va a reducir el Consejo de Gobierno, ha sostenido que se están viviendo tiempos "muy difíciles" donde debe imperar "la austeridad" y donde tienen que procurar una Administración eficaz "que siempre se tiene que renovar".

"Pero en este momento nuestros consejeros, todos, están soportando una carga de trabajo en tiempos fundamentales para la Comunidad de Madrid y lo que no creo oportuno es abrir una crisis dentro de otra ni cargar con trabajo, todavía más, a consejeros que están tomando decisiones vitales. Creo que esto no es bueno para nadie", ha defendido.

Ayuso ha reconocido que cuando se formó gobierno aumentaron las consejerías y otras se transformaron pero ha asegurado lo que no se ha hecho "es duplicar competencias". "Nosotros seguimos siendo una administración muy austera", ha remarcado, para a renglón seguido subrayar que la autonomía "es la que cuenta con menos cargos públicos por habitante".

A pesar de estas palabras, ha incidido en que "hacen falta gestos" y en ello estarán pero ahora están en medio de una pandemia pero ha desvelado que si esto es una condición para el apoyo a unas nuevas cuentas primero ha pedido que les ayuden, "algo que nunca sucede" porque siempre les dejan "solos", y su compromiso, para el que ha dado su "palabra de honor", será reducir el gasto.