Ayuso pone el foco en que hijos de pensionistas "no llegan a fin de mes" y pide grandes reformas para "reiniciar" España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausura el Foro Tecnológico Global Geopolítica y Tecnología: Las nuevas fronteras, a 9 de octubre de 2026, en San Lorenzo del Escorial, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco este viernes en que los hijos de pensionistas "no llegan a fin de mes", con "facturas disparadas" y una cesta de la compra cada vez más alta, y ve necesario acometer reformas profundas para "reiniciar" España.

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'esRadio', recogidas por Europa Press, en el marco del debate sobre la viabilidad de las pensiones, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurara que si llega al Palacio de la Moncloa garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones y recriminara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se dedique a dar "lecciones" cuando en 2010 votó a favor de "congelarlas".

"Estamos hablando de las pensiones, si no hay cesta de la compra, si no se llega a fin de mes, si las facturas están disparadas, si los nietos y los hijos de pensionistas no van a tener una España... Es que eso es el socialismo, que te lo roba por un lado y te lo da en forma de 'chequevoto' por otro", ha afirmado Díaz Ayuso.

Es por ello que de cara a las elecciones del 29 de noviembre va a haber una campaña "llena de trampas" porque gobierna una "mafia de Estado" y uno ya "se puede esperar todo". "Yo la conozco bien, por desgracia, la llevo soportando siete años. Pero más allá de eso, ¿qué hay que hacer de aquí hacia adelante? Hay que reiniciar este país, porque está extremadamente viciado hacia lo que nunca fue", ha expresado.

Considera que se está transformando de manera "sectaria e ideológica" para transformar el país hacia "una España de agravio, de enfrentamiento, guerracivilismo, pereza, zozobra, decadencia, que no hay nada más peligroso que la decadencia".

Ayuso ha pedido a los españoles que no se acostumbren a que las cosas "dejen de funcionar, que esto no abre, que esto no funcione" y empiezas a haber una España "de dos velocidades".

"Hay que reiniciar España desde la raíz y con una agenda reformista sin ningún tipo de titubeo ni de complejo. Y no es ir en contra de, como hace esta gente, que es extremadamente violenta y que nos va a llevar a la España más violenta que hemos conocido en democracia", ha valorado, a la vez que ha reprochado que desde el Gobierno estén promoviendo "agendas comunistas"