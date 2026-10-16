Óscar López pregunta a Feijóo si PP aplicaría "una reforma profunda del sistema de pensiones" como cree que pide Ayuso

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha preguntado al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, si aplicaría, de llegar a Moncloa, "una reforma profunda del sistema de pensiones".

Lo ha hecho en redes sociales junto a un vídeo de la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 'esRadio' en la que ha ha planteado que ve necesario acometer reformas profundas para "reiniciar" España y en la que ha afirmado que los hijos de los pensionistas "no llegan a fin de mes" con "facturas disparadas" y una cesta de la compra cada vez más alta.

"¿Está pidiendo Ayuso una reforma profunda del sistema de pensiones? Feijóo, ¿es esto lo que opina el PP?", ha cuestionado en redes sociales incidiendo en el debate sobre la viabilidad de las pensiones, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a PP y a Vox de poner en cuestión el sistema.

López ha incidido en que el sistema público de pensiones "es una conquista de la democracia". "La gente tiene derecho a una pensión digna tras años de trabajo y contribución a la seguridad social", ha rematado.