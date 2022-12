Ayuso rechaza opinar sobre el CIS autonómico y critica que se hagan preguntas electorales "al servicio del PSOE"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado opinar este jueves sobre la encuesta autonómica que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha criticado que se hagan preguntas electorales "al servicio del PSOE y del Gobierno".

Justo antes de conocerse los resultados, en declaraciones a los medios, tras presentar la oficina móvil del Servicio de Atención e Información al Ciudadano 012 en la explanada de la plaza de toros de Las Ventas, la dirigente regional ha indicado que no tiene ningunas perspectivas respecto a lo que se publique.

"No entiendo como puede ser que siga este organismo realizando preguntas interesantes para los ciudadanos en su conjunto pero que después se desliza con preguntas electorales al servicio del PSOE y del Gobierno, que ocupa todas las instituciones del Estado y las maneja a su antojo", ha declarado.

Así, ha insistido en que no tiene "ningún interés" en lo que pueda decir el CIS. Como Gobierno y como partido, según ha indicado, ellos no tienen datos de cómo podrían estar las cosas porque "no es el momento" y porque "económicamente" tampoco se lo pueden permitir. "No sé cómo los demás pueden", ha zanjado.